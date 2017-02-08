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Bakan Kılıç: Anayasa değişikliği teklifini milletimize tek tek anlatacağız

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, anayasa teklifini teşkilat olarak millete tek tek anlatacaklarını belirterek, "Milletimizin önüne sandık konacak ve kararı onlar verecek. Sonuç ne çıkarsa başımızın...

Bakan Kılıç: Anayasa değişikliği teklifini milletimize tek tek anlatacağız

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, anayasa teklifini teşkilat olarak millete tek tek anlatacaklarını belirterek, "Milletimizin önüne sandık konacak ve kararı onlar verecek. Sonuç ne çıkarsa başımızın üstünde yeri var" dedi.
Ak Parti Kayseri İl binası konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kılıç, Kayseri’nin altyapı ve şehircilik anlamında farklı noktaya ulaştığını belirterek, “Ayrıca spor yatırımları konusunda da iyi noktaya gelmiş. Bugün Erciyes Kayak Merkezi'ni görmek de bana mutluluk verdi. Yapılan çalışmalar herkese örnek olacak durumda. Bu açıdan çok önemli” ifadelerini kullandı.
Anayasa değişikliği konusuna da değinen Kılıç, “Anayasa teklifimizin Cumhurbaşkanımız tarafından onay sürecindeyiz. Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız da onaylayacaktır. Biz bir dava partisiyiz. Bu partide hizmet edenlerin birbirine karşı olan saygısını dünyaya gösterdiği bir durumdayız. Şimdi muhalefet 'rejim değişiyor' diyor. Ne alakası var. Rejim aynı duruyor. Bunun dersini vermek milletimize düşecek. Bu anayasa değişikliği teklifini milletimize tek tek anlatacağız. Milletimizin önüne sandık konacak ve kararı onlar verecek. Sonuç ne çıkarsa başımızın üstünde yeri var” şeklinde konuştu.

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