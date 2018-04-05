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Bakan Kaya: Suriye'de insanlık onurunu Türkiye korumuştur (3)

KİLİS'TE KONGREYE KATILDI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hatay'daki temaslarının ardından Kilis'e geçti. AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Bakan Kaya, Kilis’te olmaktan mutlu olduğunu belirterek,...

Bakan Kaya: Suriye'de insanlık onurunu Türkiye korumuştur (3)

KİLİS'TE KONGREYE KATILDI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hatay'daki temaslarının ardından Kilis'e geçti. AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Bakan Kaya, Kilis’te olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Biz bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda ilimle irfanla, barış ve adaleti savunanlar olarak, bu toprakları kendimize yurt edindik. Bu topraklar tarih boyunca hep zor bir coğrafya oldu bugün de aziz milletimizin, birlik ve beraberliğine kardeşliğinden rahatsız olanlar, bu topraklarda oyunlar kurmaya devam ediyorlar. Topraklarımız üzerinde milletimize operasyonlar, çekmeye devam ediyorlar. Bugüne kadar vesayeti zihniyetiyle asker elbisesi giymiş darbeci teröristlerle Türkiye'ye istikamet çizmeye çalıştılar. Ne zaman yerli ve milli kaynaklarını harekete geçirmek istesek, ne zaman kendisi gibi düşünenleri kendisinden olanları iktidara taşımak istese aba altından sopa göstererek, milletimizi sindirmeye çalıştılar. Ama onların kurduğu tuzakları oyunları hamdolsun milletimiz her seferinde boşa çıkardı. Bu millet bütün oyunları bizatihi kendisi bozmuştur" dedi.
2019 seçimlerinin ülkenin kaderini etkileyeceğini ifade eden Kaya, "Sevgili kardeşlerim 2019 seçimleri önümüzde tarihi bir seçim olarak duruyor. Ülkemizin kaderini etkileyecek. Sadece ülkemizin değil, coğrafyamızın kaderini dünyanın kaderini etkileyecek seçimler geliyor. 2019'da bu seçimlerin kaderi, aslında gençlerin kaderine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu seçimde biz inşallah 18 yaşında genç kardeşlerimize, seçilme hakkını vererek belediye meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, tüm meclislerde ve teşkilatlarda daha fazla genç kardeşlerimizi görmek üzere gayret ediyoruz, çalışıyoruz" diye konuştu.
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

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