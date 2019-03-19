Bakan Kasapoğlu: Spor yapma, tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil (2)

'BİZİM DEMOKRASİMİZİ KİMSENİN SORGULAMA HAKKI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'de 'Gençlerle Demokrasi Buluşması' isimli programa katıldı. Düzce Gençlik Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, "18 yaş seçme ve seçilme yaşı gerçekten çok önemli bir devrim. Cumhurbaşkanımız bunu muhalefetin tüm itirazlarına rağmen ısrarlı bir şekilde size olan güveninden, sevgisinden bunu gerçekleştirdi. 2002 yılı öncesi halkı adam yerine koyamayan bir iktidar anlayışı vardı, vesayetçi. Ama hamdolsun şu an itibarıyla bizim demokrasi anlayışında gençlerimiz, her yaştan insanımız değerlidir, önemlidir. Yeri geldiğinde itirazları dahi önemlidir. Ülkemiz demokrasinin çoğulculuk ilkesinin ciddi anlamda içselleştiği bir ülke. Bu anlamda seçimlere katılma ve sandığa gitme oranı çok yüksek. Avrupa ile Amerika ile kıyaslandığında biz çok daha ilerideyiz. Bizim demokrasimizi kimsenin sorgulama hakkı olmadığını düşünüyorum." dedi.

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ OKUL ÖNCESİNE YAYILACAK

Bakan Kasapoğlu, bir öğrencinin "Milli sporcuların beden eğitimi öğretmeni olarak atanmasında kadroların çoğaltılmasını istiyoruz" talebine karşın, "Biz buna doğru çalışma başlattık. Sağolsun Milli Eğitim Bakanımız bu konuda katkı sağlıyor. Bu çerçevede biz ilkokulda değil, okul öncesine de hem beden eğitimini hem diğer dersleri yayma noktasında çalışmalarımız var. Bunu biz okuldan bağımsız bir şekilde 3 yaşından itibaren alacağız çocuklarımızı belki 8-10 saatlerini onların beden eğitimi aktiviteleriyle geçirme yönünde somut çalışmalarımız var. Bunları yakında açıklayacağız. Amacımız tüm yaş gruplarının en az bir branşla ilgilenmesi. Çok güzel bir aşamaya geldik. Tekrarlıyorum sadece ilkokulda değil okul öncesine alacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu konuşmanın ardından Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından oluşturulan koronun seslendirdiği şarki ve türküleri dinledi. Bakan Kasapoğlu, müzik dinletisini kravatını çıkararak dinledi.

'ÜLKEMİZİN TÖKEZLEMESİNİ İSTEYENLERE 31 MART’TA GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ'

Bakan Kasapoğlu daha sonra AK Parti'nin Azmimilli Mahallesi'nde düzenlediği çadır toplantısında seçmenlerle buluştu. Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada 31 Mart seçiminin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin tökezlemesini, Cumhurbaşkanımızın tökezlemesini, AK Parti'nin tökezlemesini isteyen güçlere bugüne kadar olduğu gibi ben yiğit ve kahraman insanların en güzel cevabı 31 Mart'ta vereceğine inanıyorum. İnşallah 31 Mart'ta biz onların nefret söylemlerine, ayrımcı yaklaşımlarına, yıkıcı tavırlarına inat inadına sevgi diyeceğiz, inadına merhamet diyeceğiz, inadına yatırım, üretim, taş üstüne taş koyma diyeceğiz. İnşallah daha güçlü Türkiye'ye omuz omuza yürüyeceğiz." dedi.

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