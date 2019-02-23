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Bakan Kasapoğlu: Spor alanında çok tesis yaptık, daha fazlasını yapacağız (2)

OKUL AÇILIŞLARINI YAPTI Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilatı’nın katkılarıyla Çorum'da yapımı tamamlanan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, 19 Mayıs İlkokulu ve Bekir Aksoy İlkokulu’nun açılışı, Gençlik...

Bakan Kasapoğlu: Spor alanında çok tesis yaptık, daha fazlasını yapacağız (2)

OKUL AÇILIŞLARINI YAPTI
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilatı’nın katkılarıyla Çorum'da yapımı tamamlanan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, 19 Mayıs İlkokulu ve Bekir Aksoy İlkokulu’nun açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, spor eğitiminin çok güzel olmasını arzuladıklarını aktararak, "Gençlerin daha güçlü hazırlanmaları, yarınlarımız için dünya ölçeğinde çok daha güçlü bireyler olmaları için gerçekten çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Eğitim alanında ve okulumuzda geleceğimizin güçlü gençlerini yetiştirmek için öncelik yapacaklardır buna inanıyorum. Zira okullarımız bizim en önemli mekânlarımız ve bu mekânlarımızın hayat dolu olmasını çok arzuluyoruz. Bu manada spor, çok önemli bir konumuz. Spor eğitiminin çok güzel olmasını arzuluyoruz. Basketbol, voleybol, hentbol ve diğer tüm branşların okullarımızda olmasını istiyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın mutlaka spora bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Buralarda spor alanları geliştirebiliriz. Buradaki spor teşkilatımıza da gerekli talimatı vereceğiz. Okulumuzun spor noktasında hiçbir eksiğinin kalmaması için tüm imkânları seferber edeceğiz. Bunun yanında Çanakkale gezisini size de sağlayacağız” dedi.

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