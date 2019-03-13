Bakan Kasapoğlu: İnşa edeceklerine yıkmakla meşgul oldular

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak ziyaretinde yaptığı konuşmada, bölge insanının duygularını istismar ederek oy alıp, belediye başkanı seçilenlerin inşa etmek yerine yıkmakla meşgul olduklarını söyledi.Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki esnafla düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Esnaf buluşmasının ardından Bakan Kasaploğlu, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'nın seçim bürosunu ziyaret etti. Burada partilere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolumuzda bölge insanımızın iyi niyetini, o samimi duygularını, temiz kalpliliğini istismar ederek onların oyu ile belediyelere yönetici seçilenler maalesef hizmet üretmek yerine buralarda kötülük ürettiler. İnşa yapacaklarına yıkmakla, yakmakla meşgul oldular" dedi.Konuşmasında Şırnak'ın medeniyet şehri olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Şırnak bizim için çok önemli. Zira burası medeniyetin başkenti. Ahmedi Hani’nin, El Cezeri’nin şehri, evliyalar şehri. Şırnaklı kardeşlerim hamdolsun ki yiğitlikleri ile cesaretleri duruşları ile her zaman yanımızda yer aldılar. Allah için sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Bölgemizde, ülkemizde pek çok odaklar çeşit çeşit oyunlar tezgahladılar. Kumpaslar kurdular. Ama hamdolsun ki ezeli kardeşliğimiz ebediyen devam edecek inşallah. Bizim bin yıllık kardeşliğimizi hiçbir nifak girişimi bozamayacak, aramıza hiç kimse giremeyecek. Daha güçlü olacağız. Omuz omuza duracağız beraberce ileriye, yarınlarımıza bu değerli gençlerimiz için, çocuklarımız için hep birlikte kutlu bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.'AYRILIKÇI YAKLAŞIMLARA MEYDAN OKUYORUZ'Şırnak Belediyesi'nin kayyum tarafından yönetilmesiyle önemli çalışmaların yapıldığını anlatan Bakan Kasapoğlu, terör örgütü PKK'nın kentte yaptığı hendek olaylarına değinerek, şunları söyledi:"Sadece yüreklerimizi ciğerlerimizi yakmakla kalmadılar. Yollarımızı yaktılar, çukur kazdılar. O çukurları patlayıcı maddelerle döşediler. Ve inşallah tüm halkımız bu şer odaklarına en güçlü cevabı 31 Mart'ta verecekler. Ben buna inanıyorum. Çünkü biz AK Parti belediyeciliği olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok ciddi dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza kadınlarımıza dokunan pek çok yatırım yaptık. Son 2 yılda da sizler bunu kayyum belediye başkanlarımızdan tecrübe ettiniz. İnşallah 31 Mart itibari ile Mehmet Yarka başkanımıza vereceğiniz oylarla biz Şırnak olarak bu oyunu bozuyoruz. Kin söylemlerine, nefret söylemlerine, ayrılıkçı yaklaşımlara meydan okuyoruz. İnadına sevgi diyoruz, inadına kardeşlik diyoruz, inadına merhamet diyoruz. Yıkma mantığı ile hareketlere karşı da inadına inşa diyoruz, inşa. Biz inşallah gönüller inşa edeceğiz. Birbirimizin gönlüne gireceğiz. Ve inşallah bu toplumu bur coğrafyayı hak ettiği, laik olduğu yere tekrar elbirliği ile getireceğiz."'BİR DAHA BİZİM ARAMIZA GİRMEYE KALKIŞMASINLAR'Bakan Kasapoğlu, bölgede güçlü bir gençlik potansiyelinin olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Şırnaklı gençlere imkanların sunulacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Bu coğrafyanın insanı gerçekten çok güçlül karaktere sahip. Çok güçlü potansiyele sahip gençlerimiz var. Biz de inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarla Şırnak’ımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın yarınlarda daha müreffeh olmaları için, daha güçlü olmaları için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu coğrafyada maalesef halen o emellerinden vazgeçmemiş kişilere, o yapılara gereken dersi verelim. Bir daha bizim aramıza girmeye kalkışmasınlar. Biz sevgiyi, adaleti, merhameti artırmanın taahhüdünü veriyoruz" diye konuştu.

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