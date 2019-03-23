Bakan Kasapoğlu, Bodrum'da spor kulüplerini ziyaret etti (2)

MARMARİS'TE AMATÖR TAKIMLARIN MAÇINI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki programının ardından helikopterle Marmaris ilçesine geldi. Otelde partililerle görüşme yapan Bakan Kasapoğlu, buradan ilçe merkezindeki şehir stadyumuna geçti. Tribünde bir partilinin 2 yaşındaki Hamza adlı çocuğunu kucağına alan Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinden Beldibi Spor U-11 ile Datça Spor 1923 U-11 arasında oynanan futbol karşılaşmasını izledi. Maç sonunda sahaya giren Bakan Kasapoğlu, futbolcular ve hakemlerle görüştü, sporculara futbol topu hediye etti.

Şehir stadyumunda genç sporcuları yanına alarak basın açıklaması yapan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Buraya gelme amacımız, Marmaris'in spor komplekslerini yerinde incelemektir. Bulunduğumuz şehir stadyumunu gözden geçirdik. Marmaris'imize yakışan bir tesis değil. Marmaris'e yakışan bir şehir stadyumu projemiz çok güzel olacaktır. Yapacağımız bu uluslararası organizasyonlara hitap edecek tesislerimizde çok iyi sporcu gençler yetiştireceğiz. Ayrıca mahallelerde havuz ve spor tesislerimizi hayata geçireceğiz. Bizim tek isteğimiz yeter ki gençlerimiz mutlu olsun. Yaptığımız spor tesislerimizde gençlerimizi mutlu gördükçe hizmet etmek için daha çok çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sporcu ve sporculara çok büyük önem vermektedir. Türkiye'nin birçok şehrinde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak tesisler yaptık. Marmaris'in spor tesisleri ile ilgili eksikliklerini biliyoruz. Yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda projeler hazırlandı. Bu tesislerimiz tamamlandığında, Marmaris'imizi Türkiye'nin ve dünyanın spor merkezi haline getireceğiz. Bu tesislerimizi Muğla ve il ve ilçelerinde yayınlaştıracağız. Muğla spor şehri olacaktır."

Konuşmasının ardından hakemlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, futbol topuyla basın mensuplarıyla kısa süreli paslaştı. Bakan Kasapoğlu, buradan Beldibi Mahallesi'ne gidip, uluslararası spor kompleksi yapılacak alanı inceledi. Bakan Kasapoğlu, inceleme sonrası tekrar otele geçti. Bakan Kasapoğlu'nun partililerle toplantı yapacağı öğrenildi.



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()



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