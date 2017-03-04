Bakan İsmet Yılmaz, Başkanlık sistemini anlattı (2)

CHP'Yİ OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİRDİ

Osmaniye'de esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, burada vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, halk oylaması için daha sandığa gidilmeden CHP'nin olumlu yönde değiştiğini ileri süren Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"CHP'yi nasıl olumlu yönde değiştirdi. Ne diyordu bu anayasa oylamaları yapılırken, 'Anayasa Mahkemesine gideceğim' dedi. Şimdi anayasa mahkemesine gitti mi? Hayır. İşte olumlu değiştiler, neden? Millet adına karar vermeye sahip bir organa gidip de ne diyorsun diye soracağına zaten milletin yetkili. Gücün, asıl sahibi milletin önüne geliyor. Ona sorulacak yerde, dolaylı yoldan başkasına sorulur mu? Asil varken vekilin vekiline bakılır mı? İşte bu olumlu yönde değişme. Yine CHP eskiden başörtüsüne irtica derlerdi, devlet meydan mı okuyorsun derlerdi. İşte milletvekilimize tabiri unutmayın, 'Burası devlete meydan okuyacak yer değildir' Ne yapmış baş örtüsüyle meclise girmiş. Ancak şimdi ne oldu, Maltepe'de başörtülü bir kardeşimize kendini bilmez birisi uygunsuz bir harekette bulununca Kılıçdaroğlu bu hanım kardeşimizi Maltepe'de ziyarete gitti ve 'kimsenin kılığına kıyafetine dokunmayın' dedi. CHP'yi olumlu yönde değiştirdi mi? değiştirdi. Bunu ne değiştirdi, işte halk oylaması, adı yetti adı iyiye dönüştürmek için."

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