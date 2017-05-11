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Bakan Işık'tan İngiliz mevkidaşı Fallon'a: Rakka operasyonunun PYD/YPG ile planlarması yanlış olur

ANKARA, () - İNGİLTERE Savunma Bakanı Michael Fallon, Savunma Bakanı Fikri Işık ile telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre, İngiliz Bakan Fallon, Bakan Işık'ı telefonla arayarak, IDEF 2017 fuarına çok arzu etmesine rağmen İngiltere'de...

Bakan Işık'tan İngiliz mevkidaşı Fallon'a: Rakka operasyonunun PYD/YPG ile planlarması yanlış olur

ANKARA, () - İNGİLTERE Savunma Bakanı Michael Fallon, Savunma Bakanı Fikri Işık ile telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre, İngiliz Bakan Fallon, Bakan Işık'ı telefonla arayarak, IDEF 2017 fuarına çok arzu etmesine rağmen İngiltere'de ilan edilen erken seçimler nedeniyle gelemediğini söyledi. İngiliz Bakan Fallon, ayrıca Türkiye ile İngiltere anasında Milli Muharip Uçak TF-X projesi başta olmak üzere son dönemde önemli savunma sanayi projelerinde iş birliğinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. 
Telefon görüşmesinde, iki bakan, Suriyedeki son durum hakkında kısaca görüş alışverişinde bulundu. Savunma Bakanı Işık, bilhassa Rakka operasyonunun terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile planlarmasının yanlış olacağını ve bunun yol açabileceği sakıncaları İngiliz mevkidaşı Fallon'ın dikkatine bir kez daha getirdi.
Öte yandan Fallon, bugün Londra'da Somali için düzenlenen ve oturumu yönettiği uluslararası konferansta Bakan Işık'ın etkileyici ve içerikli bir konuşma yaptığını, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı katkıların ulaştığı seviyenin takdir edildiğini belirtti.

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