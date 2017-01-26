Bakan Işık: Gemiyi iki kaptan batırır

Faruk KIYAK- Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin terör örgütleriyle yurt içi ve dışında mücadele ettiğini hatırlatırken, "Bu mücadeleleri sürdürürken Türkiye'nin karar alma süreçlerini hızlandırması lazım. Gemiyi iki kaptan batırır. Hedefimiz; Türkiye'de bu çift başlılığı ortadan kaldırmak, karar alma süreçlerini kısaltmak, Türkiye'nin çağın gerektirdiği dinamizmi yakalanması için çok daha tıkır tıkır işleyen bir sisteme kavuşmasını sağlamak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çayırova OSB Köprülü Kavşağı'nın tanıtımına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. TEM'den gelen ve çıkış yapan araçların organize sanayi bölgelerine ve Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ne bağlantısını sağlayacak köprülü kavşak 20 milyon 820 bin TL'ye ihale edilirken, 1.5 yılda tamamlandı. Düzenlenen törende konuşan Bakan Fikri Işık terör örgütleriyle sürdürülen mücadeleye değinerek, şöyle dedi:

"Şu anda Fırat Kalkanı Harekatı'nı yürütüyoruz. Türkiye bölgesindeki gelişmeleri anında tepki verip gereken müdahaleleri yapmadığı dönemde bunun ne kadar ağır bir faturayı bizim önümüze koyduğunu hepimiz biliyoruz. Evet 'Bana yönelik terör tehdidini sınırları içinde değil, terörün kaynağında başını ezerim ve o terör tehdidini kaynağında bertaraf ederim' anlayışı Türkiye'nin bu noktada sonuç getiren adımlarını beraberinde getirir. Bugün artık DEAŞ gibi cani bir terör örgütüne Türkiye'nin içinde değil, sadece Suriye'de de ve başka yerlerde de Türkiye olarak mücadele ediyoruz. Bu mücadeleye devam edeceğiz. PKK terör örgütü ile sadece Türkiye içinde değil, Türkiye'nin dışında da amansız bir mücadele sürdürüyoruz. FETÖ ile sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde amansız bir mücadele sürdürüyoruz."

"HEDEFİMİZ; ÇİFT BAŞLILIĞI ORTADAN KALDIRMAK"

Bakan Işık, gemiyi iki kaptanın batıracağını ifade ederken bu mücadeleleri sürdürürken Türkiye'nin karar alma süreçlerini hızlandırması gerektiğini söyledi. Bakan Fikri Işık, "Gemiyi iki kaptan batırır. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilince yönetim de iki başlılık oluştu. Bir tarafta halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı, bir tarafta parlamenter sistemle güçlü olan Başbakan. Şimdi inşallah referandumda bu çift başlılığı ortadan kaldırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Halkımızın onayına sunuyoruz. Yakında referandum tarihi açıklanacak. İnşallah Nisan ayının ilk yarısında referanduma gitmiş olacağız. Hedefimiz Türkiye'de bu çift başlılığı ortadan kaldırmak, karar alma süreçlerini kısaltmak, Türkiye'nin çağın gerektirdiği dinamizmi yakalanması için çok daha tıkır tıkır işleyen bir sisteme kavuşmasını sağlamak" diye konuştu.

Bakan Işık, Türkiye'nin 1923'te rejimini belirlediğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri bunu rejim değişikliği diye yorumlasa da bunun rejim değişikliğiyle uzaktan yakından alakası olmadığını bilmenizi isteriz. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kuruldu ve Türkiye rejimini belirledi. 1923 yılında, sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de rejim tartışması bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunun dışında hiçbir tanımlamayı kabul etmiyoruz. Ama Türkiye'nin yönetim sisteminin değişikliğini de Türkiye için bir zaruret olarak görüyoruz. Daha hızlı karar alan, daha etkili uygulayan ve aldığı kararlardan dolayı halkına hesap veren bir yönetim sistemini bir yürütme organını oluşturmak artık bugünkü Türkiye açısından ve bölgemiz açısından zorunluluk haline geldi. İnşallah bunları da yapacağız. Yapacak daha çok işimiz var. Türkiye çok önemli başarıları elde etti ama almamız gereken epey mesafe var. İşte bu mesafeleri almak için birliğimizi beraberliğimizi arttırmak durumundayız. İşbirliğimizi arttırmak durumundayız."

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