Bakan Gül: Türk milleti, kıyamete kadar esaret altına girmeyecektir

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP savunmasının sembol isimlerinden Şahin Bey, şehit edilişinin 99'uncu yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk milletinin kıyamete kadar esaret altına girmeyeceğini söyledi.

Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler, gaziler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Şahin Bey anısına askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Antep savunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Gazi şehrimizin kurtuluş mücadelesinde kahramanlığı ve cesareti ile sembolleşen Şahin Bey'i 99'uncu yılında andığımız bugün kendisine çok şey borçlu olduğumuzu bir kez daha görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Şahin Bey'in 99 yıl önce verdiği mücadele ile Antep'in Gazi'lik unvanı aldığını ifade etti. Türk milletinin dünyada hiçbir kavmin esareti altına girmeyen tek millet olduğunu belirten Gül, şöyle dedi:

"Dünyada hiçbir kavmin esareti altına girmemiş ve hiçbir kavmi esareti altına almamış tek millet Türk milletidir. Kıyamete kadar da esaret altına asla alınmayacaktır. Kıyamete kadar bütün ülkemiz hiçbir işgale karşı kayıtsız kalmayacak ve bu destanı hatırlayacaktır. Düşmanın sayıca fazla olması ve teknik olarak topu tüfeği fazla olmasına rağmen Şahin Beyler imanı ile buraya düşmanın ayak basmasını önlemiştir."



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