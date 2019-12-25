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Bakan Gül: Şüphelinin iadesi konusunda gayretimiz söz konusu

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Necip Hablemitoğlu suikastının Ukrayna'da bulunan şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın iadesine yönelik, "Şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusudur. Bizim beklentimiz uluslararası sözleşme...

POLİTİKA 25.12.2019, 13:22
Bakan Gül: Şüphelinin iadesi konusunda gayretimiz söz konusu

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Necip Hablemitoğlu suikastının Ukrayna'da bulunan şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın iadesine yönelik, "Şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusudur. Bizim beklentimiz uluslararası sözleşme çerçevesinde bu kişinin iadesidir" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da 'İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Gül, insan haklarını konu alan her düşünceyi ve ortak çabayı önemsediklerini belirterek hak ve özgürlükleri, üzerinde yürüdükleri yol olarak gördüklerini vurguladı. Devletin temelinin adalet, adaletin temelinin ise insan olduğunu bildiren Bakan Gül, hukuk devleti ilkesinin ancak insan hak ve onurunu gözeterek, hak ve özgürlükleri koruyup geliştirerek güçlendirileceğini belirtti. Bakan Gül, hukuk devletinin belli bir grubun, imtiyazlı bir sınıfın değil, ülkedeki bütün vatandaşların kendisini güvende ve emin hissettiği devlet olduğunu kaydederek şöyle konuştu:
"Hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmek devletin temel ödevidir. Adalet, bir tek kişinin bile keyfi muameleyle, anayasa ya da kanunda olmayan bir sebeple hakkının sınırlanmasına izin vermez. Bu toplantıyı teşrif eden değerli katılımcıların bu ilkeleri en güçlü şekilde nasıl tahkim edeceğimiz konusunda çok değerli öneriler sunacağına inanıyorum. Örneğin bireylerin mahremiyeti, özel hayatlarının gizliliği ilkesini nasıl geliştirebiliriz, bunun üzerinde durabiliriz. Masumiyet karinesini, lekelenmeme hakkını daha fazla nasıl tahkim edebiliriz? Bu soruların sorulup, kıymetli cevapların alınabileceği bir toplantıdayız. Bu konuda mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklanan sorunlar varsa onları da burada konuşacağız."
CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, program sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası verilmesinin anımsatılması üzerine şöyle konuştu:
"Adli makamlar Türkiye'ye iade taleplerinde bulundu. Suudi makamlarından yine yargılamaya delil oluşturacak her türlü belge, bilginin paylaşılması yönünde taleplerde bulunuldu; ama Suudi makamı da bu konuda Türkiye'nin taleplerini yerine getirmedi. Şeffaf bir şekilde yürütülen bir süreç değil. Bu anlamda çok kabul edilmeyecek bir süreç işlendi Suud mercileri tarafından. Bizim burada baştan beri söylediğimiz teklif, uluslararası alanda şeffaf bir şekilde soruşturma yapılması. Bu soruşturma yapılmadığı sürece bu yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır. Uluslararası tüm kurumlarda bu sürecin büyük bir titizlikle ele alınması zarurettir. Olay Türkiye'de cereyan ettiği için Türk makamları da yargılamasını sürdürecektir. Bu konuda her türlü destek verilerek, uluslararası şekilde bu cinayetin üzerine gidilmesi ve şeffaf bir şekilde bu cinayetten faillerin ortaya çıkması ve hesabının sorulması gerekmektedir. Bu şekilde üstünün örtüldüğü, kapatıldığı anlamı çıkmaktadır. Türkiye'nin talepleri dikkate alınmamıştır. Bu nedenle uluslararası bir soruşturma ve şeffaf bir şekilde sürecin yürütülmesi gerekmektedir."
AYM'NİN KANAL İSTANBUL KARARI
Bakan Gül, Anayasa Mahkemesi'nin Kanal İstanbul projesine ilişkin kararı ile ilgili, "Bu konuda yasamanın yapmış olduğuna karşı Anayasa Mahkemesi de bunun doğru olduğuna karar vermiştir, iptal başvurusunu reddetmiştir. Dolayısıyla yap-işlet-devret modeliyle projenin yapılmasının önünde bir engel olmadığı yönünde bir karar vermiştir" dedi.
HABLETMİOĞLU SUİKASTI
Abdulhamit Gül, Necip Habletmioğlu suikastının Ukrayna'da bulunan şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın iadesine yönelik de "Bu cinayet yargı mercilerinin yakından ilgilendiği bir husus. İlgili merciler ve makamlar nezdinde tüm görüşmeler yapılmaktadır. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusudur. Bizim beklentimiz uluslararası sözleşme çerçevesinde bu kişinin iadesidir. Elbette bundan sonraki merci de bağımsız yargının yapacağı bir süreçtir. Olayın aydınlatılması yargının yetkisinde olacaktır. Biz her türlü muhataplarımızla görüşmelerimizi yaptık. Umarız bağımsız yargı önüne iadesi için gereken yapılır" diye konuştu.
CHP'DEKİ 'RÜŞVET' TARTIŞMALARI
Bakan Gül, CHP'li Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan 'rüşvet' tartışmalarına yönelik ise "Yargıya intikal eden bir konuda söz söylemem doğru olmaz. Bu konunun muhatapları biz değiliz. Konu yargıya intikal etmiştir. Bırakalım biz cübbe giymeyelim. Yargı bu konuda kararı kendisi versin ve çıkan karara hepimiz saygı gösterelim" dedi.
 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Gül soru ve cevap
-Bakanın açıklaması

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haber:Nursima ÖZONUR- Kamera: Gökhan CEYLAN/ ANKARA,(

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