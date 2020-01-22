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Bakan Gül: Noterde güvenli ödeme sistemi 3 Şubat'ta

POLİTİKA 22.01.2020, 12:01
Bakan Gül: Noterde güvenli ödeme sistemi 3 Şubat'ta
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulamalarına 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren başlamış olacağız" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen, 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Gül'ün yanı sıra Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, noterliğin bir kamu hizmeti olarak adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Hukuki işlemlerin belgelendirilmesi ve bu işlemlere dair belgelerin düzenli bir şekilde saklanması görevinin noterlere ait olduğunu hatırlatan Bakan Gül, noterliğin önleyici hukuk kapsamındaki bu fonksiyonunun, ihtilafların yargıya intikal etmeden çözümlenmesini, yargıya intikal edenlerin ise daha hızlı biçimde sonuçlanmasını sağlayarak vatandaşların hukuk ve adalete erişimini güçlendirdiğini dile getirdi.
'8,5 MİLYON İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI GERÇEKLEŞTİ'
Vatandaşların memnuniyetini arttırmak adına bugüne kadar noterlerin hizmetlerinde kolaylık sağlayan önemli adımlar attıklarını ifade eden Bakan Gül, "1 Şubat 2018 tarihinde araç sicil ve tescilinin noterliklere devri ile araç satışı, devir ve tescil işlemleri büyük bir hız kazanmıştır. Geçtiğimiz yıl noterliklerde yaklaşık 8,5 milyon ikinci el araç satışı gerçekleştirilmiştir" dedi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde noterlik sistemi ile ilgili çok önemli yeniliklere yer verdiklerini ve uygulamalarına hızla başladıklarını belirten Gül, "Noterliklerin görev tanımları yargının iş yükünü azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi önceliklerimiz arasındadır. Önümüzdeki dönemde hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği yeni bir kadroyla noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasını hedefliyoruz. Böylece noterlerimiz de sırayla değil sınavla noterlik mesleğine gireceği bir reformu hayata geçirmeyi planlıyoruz. En kısa zamanda kanunlaşmasını ve yürürlüğe girmesini hedefliyoruz" diye konuştu.
'3 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK'
Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ile vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabileceğini ifade eden Bakan Gül, şunları söyledi:
"Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulamalarına 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren başlamış olacağız. Böylece para alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacaktır. Bu sistemle emanet hesabına alınan paranın noterlik işlemi tamamlandıktan sonra ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılmış olacaktır. Noterlikler, sistemde hesaba para yatırıldığını teyit ettikten sonra işlemi gerçekleştireceklerdir. 3 Şubat'ta başlayacak diğer uygulama da noterliklerde kredi kartı kullanımı imkânıdır. Vatandaşımız, noterde işlemini ister nakit, ister kredi kartı, ister banka kartı ile yapabilecektir. Vatandaşımızın yanında nakit bulundurma zorunluluğu ve buna ilişkin riskler ortadan kalkacaktır. İşlemler, kredi kartı ya da banka kartı ile güvenli bir şekilde halledilebilecektir. Böylece, noterliklerde ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak, vatandaşımıza kolaylık sağlayacak güvenli bir uygulama hayata geçmiş oluyor."
'YARGIYA İNTİKAL EDEN BİR KONU'
Bakan Gül, program sonrası basın mensuplarının, FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edildikten sonra savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden tutuklanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki sorusu üzerine, "Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konuyla alakalı benim söz söylemem doğru olmaz. Bu süreci saygıyla beklemek gerekir. Nihai mercii yargıtaydır. Yargıtay, son sözünü verecektir. HSK'nın idari soruşturması da devam ediyor. İlgili yetkililer süreci sürdürüyorlar" dedi.

 

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