Bakan Gül: Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'ye davet edilen YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını belirterek, "ABD'ye girdiği anda iade edilmeli. Konu Dışişleri'nce ABD'li muhataralarımıza iletildi" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AK Parti'li yöneticiler tarafından karşılandı. Bakan Gül, araç konvoyu eşliğinde Akçakale’ye hareket etti. Akçakale Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Bakan Gül, TSK ve SMO askerleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan barış koridoru için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı, Kürtlere değil teröristle yapılıyor. Bin yıldır Türk- Kürt, etle tırnak gibi yaşıyor. Türkiye algı operasyonlarına karşı başarılı olmuştur" dedi.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve tüm adımlarını hukuk içinde attığını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sınırımızın öte tarafından yapılan tüm saldırılar, Adana Mutabakatı çerçevesinde yapılan bir operasyondur" açıklamasında bulundu.

Akçakale’de vatandaşlarla sohbet etmek ve Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan kamu görevlilerinin fedakarlıklarına teşekkür eden Gül, ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerin ise diplomatik bir başarı olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Gül, ABD’ye davet edilen YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığı söyledi. Gül, "Kırmızı Bülten çıkarıldı. Bu Kırmızı Bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu teröristin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir. ABD de bu iade sözleşmesinin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir. Geçici tutuklama için ayrıca yazışma yapılacak" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜNÜ HERKES GÖRDÜ

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına karşı da yürütüldüğünü belirten Gül, "Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor" diye konuştu.

Bakan Gül'ün, Açakale'de temaslarının ardından sınır hattındaki bir diğer ilçe olan Ceylanpınar'a gideceği öğrenildi.



