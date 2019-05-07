Bakan Gül: Herkese düşen görev karara saygı duymak

ADALET Bakanı Abdulhamti Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili olarak, "Başta biz siyasetçiler olmak üzere, herkese düşen görev karara saygı duymak, süreci suhuletle tamamlamaktır" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Seçim sürecinin en yüksek karar mercii olan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimleriyle ilgili kararını verdi. Başta biz siyasetçiler olmak üzere, herkese düşen görev karara saygı duymak, süreci suhuletle tamamlamaktır. 23 Haziran’da İstanbulluların söyleyeceği son sözün, İstanbulumuz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim."