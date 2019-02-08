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Bakan Gül: Enkaz, bu işin üstünü örtemeyecektir (2)

YENİMAHALLE SEÇİM BÜROSUNUN AÇILIŞINA KATILDI Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin Yenimahalle seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Törende, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Yenimahalle...

Bakan Gül: Enkaz, bu işin üstünü örtemeyecektir (2)

YENİMAHALLE SEÇİM BÜROSUNUN AÇILIŞINA KATILDI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin Yenimahalle seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Törende, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki de hazır bulundu. Bakan Gül, 'Cumhur İttifakı'nın, çukur siyaseti yapanlara, 'PKK, YPG'ye sırtımızı dayadık' diyenlere karşı her zaman sırtını millete dayayan bir ittifak olduğunu söyledi. Bakan Gül, "Bir tarafta 'Cumhur İttifakı', diğer tarafta karanlıkta, arka odalarda sırtını terör örgütüne dayayan, çukurlar kazarak vatandaşlarımızın huzuruna kasteden, terör örgütüne sırtını dayayıp işbirliği yapanlar var. Milletimiz işte bu işbirliğini sandıkta, o kazdıkları çukura gömecekler inşallah. 31 Mart'ta, Cumhur İttifakı’nın karşısında milletimize karşı kurulan bu tuzağı sandıkta bitirmeye hazır mıyız? İnşallah 31 Mart’ta sandıklara Cumhur İttifakı bereketi yağacak" dedi.
YENİ ADLİYE MÜJDESİ
Ankara’nın 7 ayrı yerinde adliye olduğunu anımsatan Bakan Gül, "7 ayrı yerde vatandaşlarımız zorluk çekiyor. Şimdi bu adliyelerin hepsini bir yerde topluyoruz. Yeni Ankara Adliyesi’ni Yenimahalle’de yapıyoruz" diye konuştu.
'YENİMAHALLE’DE NELER YAPACAĞIMIZI EV EV ANLATACAĞIZ'
Seçime Cumhur İttifakı ile girdiklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki ise, bu ittifakın seçime kadar değil, seçimden sonra da ilelebet devam edeceğini söyledi. Göreve başladığı ilk 3 ay içerisinde farklı bir belediye ve yönetim anlayışını tüm Yenimahalle’de yaşayan herkesin göreceğini belirten Tiryaki, şunları söyledi:
"Biz tecrübemize, kabiliyetimiz ve 15 yıllık yaptıklarımıza güveniyoruz. Yenimahalle daha büyük kapasitesi ve imkânları olan bir yerdir. Yenimahalle’de mevcut yönetim bizim ağzımızdan çıkan sözleri seçim kampanyası olarak kullanıyor. Çok yakın bir tarihte seçim kampanyamızı resmen başlatacağız ve Yenimahalle’de neler yapacağımızı ev ev anlatacağız. Çok yakında Yenimahalle’deki evlerin kapısını tekrar çalacağız ve her kapıdan çıkan Yenimahalle’deki hemşehrilerimize Altındağ’da yaptıklarımızı hem de sokak sokak Yenimahalle’de neler yapılabileceğimizi söyleyeceğiz."

Gizem KARADAĞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()

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