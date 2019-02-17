Bakan Gül: AK Parti bu ülkenin birliğinin teminatıdır

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "'AK Parti gitsin de ne olursa olsun' diyenler bu ülkede hiçbir çivi çakmamış projesi olmayan insanlardır. AK Parti bu ülkenin birliğinin teminatıdır. Recep Tayyip Erdoğan istikrarın, kardeşliğin teminatıdır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Keçiören Atapark seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, "Burada Turgut başkan için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapacağınızdan eminiz. Büyükşehir'de Sayın Özhaseki için ne gerekirse yapacağınızdan eminiz" dedi.

'BU İTTİFAK SIRTINI MİLLETE DAYIYOR'

Cumhur İttifakı'nın Türk Bayrağını özgürce dalgalandırabilmek için yola çıktığını belirten Gül, şöyle konuştu:

"İşte bu ittifak sırtını ancak ve ancak millete dayayan bir ittifaktır. Başkaları sırtını terör örgütlerine dayayadursun, PKK'ya, PYD'ye dayayadursun, biz ancak ve ancak aziz milletimize sırtımızı dayarız. Allah sizden razı olsun. Bu ittifakın mimarı sizlersiniz. Bu ittifak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyen bir ittifaktır. Siz her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durdunuz Allah sizden razı olsun." 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kardeş olduğuna dikkat çeken Bakan Gül, "Şu mahallede, burada Türk var, şurada Kürt var, Alevi var. Kız almışız, kız vermişiz. Biz etle tırnak gibiyiz, bizi kimse bölemez. Bizim bu zenginliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

'AK PARTİ BU ÜLKENİN BİRİLĞİNİN TEMİNATIDIR'

Ankara için projesi olmayanların, sadece 'AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin' dediğini ifade eden Gül, şunları söyledi:

"AK Parti gitsin de ne olursa olsun' diyenler bu ülkede hiçbir çivi çakmamış projesi olmayan insanlardır. AK Parti bu ülkenin birliğinin teminatıdır. Recep Tayyip Erdoğan istikrarın, kardeşliğin teminatıdır. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bu milletimizin Tayyip Erdoğan sevgisini asla ortadan kaldıramayacaklar."

'SANA SOSYAL DEMOKRATLARDAN OY YOK'

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a, "Ya kardeşim sen hangi dindarın hayvanlara eziyet ettiğini gördün?" diye seslenen Bakan Gül, "Bütün canlılar insanlığa emanettir ve dinimiz bunu emrediyor. Sana muhafazakarlardan, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan oy yok. Bu seçim bir parti seçiminden öte, ister CHP’ye, ister İYİ Partiye, ister Saadet Partisine ister başka partiye oy vermiş olursanız olun, bizim derdimiz Ankara'yı, Türkiye'yi daha büyütmek o yüzden partili partisiz herkesten oy, destek istiyoruz" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, "Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz" açıklamasına tepki gösteren Bakan Gül, Nasıl kaybettireceksin? Bunlar yıkım ittifakı olarak iş yapıyor" dedi.



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