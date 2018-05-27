Bakan Gül: 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağız

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "24 Haziran'da çok önemli bir seçime gidiyoruz. 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Gül, HDP ve SP'den AK Parti'ye katılanlar için Gaziantep'te düzenlenen programa katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın da katıldığı törende konuşan Bakan Gül, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti. 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğinin oylanacağını belirten Gül, şunları söyledi:

"24 Haziran'da çok önemli bir seçime gidiyoruz. 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. 24 Haziran'da Türkiye büyüsün mü? Kalkınsın mı? Yoksa eski günlere gitsin mi? Bunun tercihini yapacağız. Muhalefetin tek dediği şey, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin istiyorlar. Onlar, 'Biz eskiye götüreceğiz' diyorlar. Biz diyoruz ki 'Cebimizdeki kişi başı 11 bin dolar olan geliri 25 bin dolar yapacağız'. Türkiye'yi ekonomik olarak daha büyüteceğiz, diyoruz. Soframızdaki 5 ekmeği, 15 ekmek yapacağız. 'Cebimizdeki 200 lirayı, 2 bin lira yapacağız' diyoruz. Öbürleri 'Bozacağız, kaos yapacağız. Siz gidin de ülke ne olursa olsun' diyorlar. Bu millet buna izin vermeyecek. Bu seçimde 2 oy kullanacağız. Birinci oyda cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oyumuzu bastık. İkinci pusula geliyor. Burada ampul var. Milletin adamını görüyorsunuz, ikisinde de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Başarılı olmasını, seçilmesini istiyorsanız hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliği seçiminde ampule, AK Parti'ye vermemiz lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsak bu oyuna gelmeyeceğiz. İki tane pusula, ikisinde de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz."

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Gül, "Türkiye'de çok acı bir tarih yaşandı. Milletin oylarıyla seçilmiş, sandıktan seçilmiş bir başbakanı, bu ülkede darbe yapanlar, idam sehpasına götürdüler. Rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşları milletin oyuna rağmen idam sehpasına götürüldü. Türkiye'de ne zaman 'Bu ülkenin sorunları çözeceğim' diyenlere engeller çıkarmışlar? Menderes çıktı idam ettiler, Turgut Özal çıktı engellediler, Necmettin Erbakan çıktı 28 Şubatlar yapıldı. Ne zaman 'Faize değil, bu millete hizmet edeceğim, milletin cebine paraları aktaracağım' diyen olduysa hep önünü kestiler. Bu millete hizmet eden kişileri vesayetçiler, darbeciler ki bunların uzantısı dışarıda hep önünü kestiler. Rahmetli Menderes için neler söylediler. 'Yolsuzluk yapıyor' dediler. Asıl mesele, Menderes'in Türkçe ezanı Arapça'ya kendi aslına çevirmesinden birileri rahatsız oldu. ‘Tanrı uludur'dan, ‘Allahuekber'e çevirdi; diye birileri rahatsız oldu. Bu ülkeyi kalkındırdı, diye rahatsız oldu. Ekonomiyi büyüttü, diye rahatsız oldular. İdam ettiler. İdam ettikleri ipin parasını da ailesinden isteme cüretinde bulundular. Biz o darbecileri şiddetle nefretle kınıyoruz. AK Parti ailesine katılarak, bu coşkuyu beraber yaşadığımız çok kıymetli ailelerimiz var."

Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Gül, partiye katılanlara rozetlerini takıp, ardından Güvenevler Mahallesi'ndeki pazarda esnafı ziyaret ederek, karanfil dağıttı.



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