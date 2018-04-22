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Bakan Fakıbaba: Siyasetçi her zaman, her şeye hazırdır (2)

'CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA DOKU UYUŞMAZLIĞI VAR' Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fakıbaba...

Bakan Fakıbaba: Siyasetçi her zaman, her şeye hazırdır (2)

'CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA DOKU UYUŞMAZLIĞI VAR'
Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fakıbaba CHP ve İYİ Parti arasında bir doku uyuşmazlığı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Türkiye'nin doğasından çıkan bir ittifak olmadığını değerlendiriyor ve inanıyorum. Neticenin başarılı olacağına inanmıyorum bir defa doku uyuşmazlığının olacağını görüyorum. Bence bu ittifak sadece CHP ve İYİ Parti arasında olmayacak, yarın başka şeylerin çıktığını da göreceğiz. Netice ne olursa olsun Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemin, yeni Türkiye'nin başında biz onu lider olarak göreceğiz, Türk halkı böyle istiyor."
Sürekli halkın içinde olduğunu ifade eden bakan Fakıbaba, "Halkın beklentisinde biran önce sayın Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin başında görmek istiyor. Batının bu senaryoları ne olursa olsun hangi parti hangi partiyle birleşirse birleşsin neticede başarılı olamayacaklar. Halk kararını vermiş liderini biliyor. Biran önce sabırsızlıkla kendileri sandığa gitmek istiyor" dedi.
Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, yolda karşılaştığı bir grup çocuğun yanına da giderek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bakan Fakıbaba, Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor karşılaşmasını da izledi.

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