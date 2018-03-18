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Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması (3)

"18 MART VE AFRİN'İN MERKEZİNDEYİZ" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımı ile Tokat'ta, Tarım Sektörü Değerlendime toplantısı yapıldı.  Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Bakan...

Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması (3)

"18 MART VE AFRİN'İN MERKEZİNDEYİZ"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımı ile Tokat'ta, Tarım Sektörü Değerlendime toplantısı yapıldı.  Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Bakan Fakıbaba, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bugün de çok şükür, 18 Mart ve Afrin'in merkezindeyiz. Bizler istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi yaparız. Niyet ve inanmak önemli, inandığınız zaman çok şey yaparsınız. El ele vereceğiz, bizim yanlışımızı siz söyleyeceksiniz, sizin yanlışınızı biz söyleyeceğiz. Tam bir aile, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz, sizin kazancınız bizim kazancımız. Önce köyümüz. Çok çalışmamız lazım" dedi. 
Bakan Fakıbaba toplantının ardından, Tokat Devlet Hastanesine geçerek sabah saatlerinde trafik kazasında yaralanan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli polis memurları Mesut Uğur ve Hüseyin Mert'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.  Bakan Fakıbaba hastane ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti. 

FOTOĞRAFLI 
 

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