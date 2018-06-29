Bakan Eroğlu: Türkiye seçimlerde dünyaya demokrasi dersi verdi (3)

MAZBATASINI ALDI

Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde AK Parti'den vekil seçilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Adliyesi'ne gelerek, mazbatalarını aldı. Bakan Eroğlu ve diğer milletvekilleri, Afyonkarahisar Barosu salonunda düzenlenen törenle mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Haydar Yücesoy'un elinden aldı. Eroğlu, mazbatasını alırken, "Allah hayırlı eylesin. Vatana, millete, devlete ve Afyonkarahisar’ımıza hayırlı hizmetler nasip etsin" dedi.

'MİLLETİMİZİN VEKİLİYİZ'

Mazbata töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Eroğlu, "Herkesin temsilcisi olacağız. Yani tüm Afyonkarahisar'ın ve milletimizin temsilcisi olacağız. Ayrım yapmadan inşallah güzel hizmetlere vesile olur. Milletvekili milletin vekilidir. Milletin derdi ile dertlenen, memleketin meselesi ile çözüm araştıran önemli bir vazifedir. Bu vazifenin hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Ayrıca bütün milletimize teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı 1'inci turda layık olduğu makama getirdi milletimiz" diye konuştu.

'ŞAHLANIŞ DÖNEMİ BAŞLADI'

'Cumhur ittifakı'nın seçimde çok önemli bir oy oranıyla zafer kazandığını kaydeden Eroğlu, "AK Parti de layık olduğu oyu aldı. Teşekkür ediyoruz bütün milletimize. İnşallah bu yükseliş devam edecek. Büyük hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Artık Türkiye'nin önü açılmıştır. 2023 hedeflerine kitlendik. 2053, 2071 hedeflerine kitlendik. Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye daha çok şahlanacak. Huzur ve refah seviyesinin artması ve kalkınmada şahlanış dönemi başladı, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

'AFYONKARAHİSAR İÇİN GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ'

Afyonkarahisar'ın 'cumhur ittifakı'na büyük destek verdiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Huzur içerisinde büyük bir oy oranıyla sandıklara koşan bütün milletimizi kutluyorum. Afyonkarahisar yüzde 70 ile büyük bir destan yazdı. Ayrıca 'cumhur ittifakı' da ona yakın bir oy aldı. Kazanan özellikle milletimiz oldu. Biz AK Parti'li 3 milletvekili olarak Afyonkarahisar için güzel hizmetler yapacağız. Mazbatamızı aldık. Yeminimizi ederek hizmetlerimize başlayacağız" diye konuştu.

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