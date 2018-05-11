Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (5)

'SINIRA BARAJ SETİ YAPILIYOR' Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kente yapılan yatırımları anlattı. Ak Parti Hükümeti'nin son 15 yılda Adana'ya 32 milyar liralık yatırım...

Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (5)

'SINIRA BARAJ SETİ YAPILIYOR'
Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kente yapılan yatırımları anlattı.
Ak Parti Hükümeti'nin son 15 yılda Adana'ya 32 milyar liralık yatırım yaptığını aktaran Bakan Eroğlu, kendi bakanlığının ise 3 milyar 850 milyon lirayla Adana'ya en çok yatırım yapan bakanlık olduğunu söyledi. Adana'nın kıymetinin bilinmesini isteyen Bakan Veysel Eroğlu, kente Türkiye'de ilk kez Biyolojik Çeşitlilik Müzesi kurmaya başladıklarını da vurguladı.
Suriye sınırına terörist geçişlerinin engellenmesine yönelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kuracağı açıklanan baraj setleriyle ilgili soruya yanıt veren Bakan Eroğlu, "Özellikle teröristler daha önce Afrin'den Asi Nehri'ni geçerek özellikle bizim Hatay sınırına ve bildiğiniz üzere oradaki dağlara gidiyorlardı. Bunu önlemek için özellikle bir sedde inşaa ediyoruz. Devlet Su İşleri başladı ona. Şu anda makineler çalışıyor. 3 kilometrelik sedde yapacağız. Yüzde 25'i bitmiş. Hızla bitiriz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314