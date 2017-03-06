Bakan Eroğlu, Simav'da anayasa değişikliğini anlattı (3)

"EVET DEMEK İÇİN 100 SEBEP VAR"

Kütahya'nın Gediz İlçesi'nden Hisarcık İlçesi'ne gelen Bakan Veysel Eroğlu, Koca Çay üzerinde yapımı devam eden 'Kanal Hisarcık' projesini yerinde inceledi. Hisarcık'ın Beyköy, Yenipınar ve Kutluhalar köylerine gölet yapma sözü de veren Eroğlu daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Eroğlu burada yaptığı kısa açıklamada, "Bir çaya üç gölet sözü verdik. Ne gerekiyorsa yapmak bizlerin boynunun borcudur. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlerin 16 Nisan'da 'evet' demesi için 100 sebebi var, 'hayır' demek için bir sebep dahi yok. Halk oylamasında Hisarcık'ta da inşallah gümbür, gümbür 'evet' çıkacak, buna inanıyorum" dedi.

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), ()-

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