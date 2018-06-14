Bakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyor (2)

TUTUKLU AİLESİNDEN BAKAN EROĞLU’NA SİTEM

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’da esnaf ziyareti sırasında bir tutuklunun yakınlarıyla ilginç bir diyaloğa girdi. Eşinin, üvey babasını vurduğu için tutuklu olduğunu söyleyen kadın, Bakan Eroğlu’na af görüşmelerinin sonuçsuz kalmasından dolayı sitem etti. Eşi tutuklu olan kadın, "Çok dillendi. Mahkumların hepsi de ayakta. ‘Bayramda çıkacak’ denildi. Fakat çıkmadı" dedi. Bunun üzerine Bakan Eroğlu, "Bayramda kimse ‘çıkacak’ diyemez çünkü meclis kapalı. Ben de bir milletvekiliyim. Hiç kimse çıkaramaz. Affı çıkaracak olan kim? Meclis. Ancak yeni meclis kurulduktan sonra siz de inşallah gümbür gümbür AK Parti’ye oy verin ben de bizzat takip edeceğim" dedi.

TUTUKLU ANNESİ İLE BAKAN EROĞLU ARASINDA DİYALOG

Tutuklunun annesi ise, "Oy vermeyi düşünmüyoruz" dedi. Bunun üzerine Bakan Eroğlu da, "Öyle mi? Niye?" diye sordu. Kadın ise "Gelen çıkarır" diye cevap verdi. Daha sonra Bakan Eroğlu, "Bizden başka kimse çıkaramaz. Destek verin çıkaralım" dedi. Tutuklunun annesi, "Ben yemin ettim. Oğlumu çıkarmazsalar oy vermeyeceğim. Bahçeli bunu dile getirdi" dedi. Bakan Eroğlu, "Dile getirildi. Ama oy kazanmak için, Bahçeli’nin çıkaracak gücü yok ki. Ancak kanunla çıkar " diye yanıt verdi. Tutuklu annesi, "Kendini bilmeyenlere af gerekmez. 18 yaşından beri yatıyor" dedi. Bakan Eroğlu, "Meclis kapandıktan sonra kati konuşmak yanlıştır, doğru değildir. Girelim meclise gereğini yaparız. Tamam mı?" diye konuştu. Daha sonra Bakan Eroğlu esnaf ziyaretine devam ederken, tutuklu yakınları ise o bölgeden ayrıldı.

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