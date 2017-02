Bakan Eroğlu'ndan referandum çağrısı

Mehmet ERÇAKIR- Alİ ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 1923 yılından 2003 yılına kadar 65 hükümetin geldiğini belirterek, "Böldüğünüzde ortalama bir hükümetin ömrü 15 aydır. 15 ayda ne olur? Referandumda 'Evet' diyerek bu istikrarsızlığı ortadan kaldıracağız, daha güçlü bir Türkiye'nin temelini atacağız" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, 196 milyon değerindeki 18 tesisin toplu temel atma töreni için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Havalimanı'nda Vali Şehmus Günaydın ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, Valilik Göl Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Vali Günaydın, Ak Parti Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Said Yüce, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek de katıldı.

ISPARTA'YA YATIRIMLARLA GELDİK

Isparta'ya müjdelerle geldiklerini söyleyen Bakan Eroğlu, “18 tesisin toplu temelini atacağız. Bir kısmının da açılışını yapacağız. Bunun da maliyeti 196 milyon lira. Isparta'ya hayırlı uğurlu olsun. Isparta'ya her gelişte müjde verdik. Şu ana kadar 76 müjde vermişim. 562 milyon lira değerinde bir yatırım bu. Bu kez 388 milyon değerinde 28 müjde ile geldik" dedi.

BAŞKANDAN BARAJ TEŞEKKÜRÜ

Bakan Veysel Eroğlu, daha sonra Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, kentin içme suyu ihtiyacının karşılamasında büyük önem taşıyan Darıderes-2 Barajı'nın ilgili inşaat çalışmalarına başlanılmasından ve belediye yatırımlarına bakanlık tarafından verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. Bakan Eroğlu ise Eğirdir'den alınan suyun maliyetli olduğunu belirterek, bu nedenle Darıderesi-1 Barajı'nı devreye soktuklarını söyledi. Bakan Eroğlu, Darıderesi-2 Barajı'nın da kısa süre içinde hizmete gireceğini belirtti.

Ak Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret den Bakan Eroğlu, partililerden anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecinde gece gündüz çalışmalarını istedi. Bakan Eroğlu, “Isparta her zaman üzerine düşeni yapmıştır. İnşallah bu referandumda da evet mührünü vurarak gereğini yapacaktır" dedi.

REFERANDUM ÇAĞRISI

Bakan Eroğlu daha sonra 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen toplu temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Eroğlu, Türkiye'nin önünde çok önemli bir halk oylaması olduğunu kaydetti. Bakan Eroğlu, “Artık söz de karar da milletindir. Nisan ayında inşallah böyle bir halk oylaması olacak. Gerçekten bu halk oylaması tarihimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Büyük Türkiye için, küresel bir güç Türkiye için hep birlikte 'Evet' diyeceğiz. 1923'ten 2003'e kadar kaç hükümet gelmiş. 65 hükümet. Ortalama bir hükümetin ömrü böldüğünüzde 15 aydır. 15 ayda ne olur? 2023-2053-2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için anayasa oylamasında hep birlikte 'evet' diyoruz. Sizlerden de büyük destek bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, protokol üyelerini de platforma davet ederek 18 tesisin toplu temel atma törenini gerçekleştirdi.

