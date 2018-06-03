Bakan Eroğlu: Muharrem İnce, CHP'den daha düşük oy alacak

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerinde Ak Parti'nin oylarının düştüğü yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Eroğlu, "Muharrem İnce kendisine baksın, acaba kendisi seçilebilecek mi? CHP'den daha düşük oy alacak" dedi.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi temasta bulunmak için geldiği memleketi Afyonkarahisar'da Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen 'Genç Esnafla Sahur'da buluşuyoruz' programına katıldı. Bakan Eroğlu programa katılan gençlerle yakından ilgilenerek masaları tek tek dolaştı. Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Ak Parti İl Başkan vekili Hüseyin Sezen, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve teşkilat mensuplarının katıldığı sahur programında Bakan Eroğlu, gençlerin taleplerini dinledi. Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu hatırlatan Eroğlu, esnaflığın önemine vurgu yaparak, gençlere farklı alanlarda faaliyet göstermeleri konusunda önerilerde bulundu.'MUHARREM İNCE KENDİSİNİ DÜŞÜNSÜN'Program sonrası Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ak Parti'nin oyunun düştüğünü söylüyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:"Hiç alakası yok. Anketleri biliyorsun. Her anket yönlendirmek için yapılıyor. Sandığın sonucuna bakmak lazım. Biz bütün seçimleri gümbür gümbür kazandık. Muharrem İnce kendisine baksın. Acaba kendisi seçilebilecek mi? CHP'den daha düşük oy alacak. Çünkü CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar. Çünkü diyorlar ki, 'Ona oy verirsek o zaman genel başkanımız riske girer' diye düşünüyorlar. Muharrem İnce kendisini düşünsün."'SEÇİMLERDE ÇOK GÜZEL HAVAMIZ OLACAK'Bir gazetecinin de "24 Haziran günü hava durumu nasıl olacak" sorusuna Bakan Eroğlu, "Hava durumunu bir hafta sonra söylerim. Havalar güzel inşallah. Muhteşem, berrak, açık ve gerçekten çok güzel bir havamız olacak" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, sahur programına katılan gençleri uğurladı.

FOTOĞRAFLI