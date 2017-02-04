Bakan Eroğlu: Hiçbir ilde su kesilmedi, kesilse bıyığım olmazdı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hiçbir ilde su kesilmediğini belirterek, "Kesilse zaten bıyığım olmazdı. 'Bir yerde su kesilirse bıyıklarımı keseceğim' demiştim. Allah'a şükür bıyıklarımızı askerde bile kesmedik, yerinde" dedi.

Bakan Eroğlu, Kastamonu'nun İsmailli Köyü'nde, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman bakımı ve üretim sahasında inceleme yaptı. Ağaç kesimi, soyulması ve taşınması işini yerinde gören Bakan Eroğlu, bindiği traktörle tomruk çekti. Bakan Eroğlu, incelemenin ardından gözleme yapan kadınlarla sohbet etti, basın mensuplarına gözleme ikram etti. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Eroğlu, 5 bin orman köyüne 5 bin gelir getirici orman kurulacağını belirterek şunları söyledi:

"Ormancı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Artık ormancı teşkilatı olarak, ormancı türküsünü tamamen sildik. 'Aman ormancı, canım ormancı' türküsünün yerine, 'Bütün ormancı köylülerimiz bizim hasmımız değil, onlar bizim hısımımız' diyoruz. Dolayısıyla ormanları da orman köylülerimizi de yaşatmamız lazım. Bu yüzden inşaallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 5 bin orman köyüne, 5 bin gelir getirici orman kuracağız. Artık ormanlarda sadece çam, sedir dikmek yerine gelir getirici ceviz, badem dikmek suretiyle köylülerimizin hayat standardını yükseltmek hepimizin boynumuzun borcu. İnşaallah gelir getirici orman kurarak bu hizmeti birlikte yürüteceğiz. Bakımı orman teşkilatına ait, geliri ise 49 yıllığına orman köylüsüne ait olacak. Dikim ve masrafları bizden, geliri, satması orman köylüsünden."

Yaptıkları işlerin çok görülmediğini belirten Bakan Eroğlu, "Bizim işimiz dağda, bayırda. Kıbrıs'a su getiririz. Asrın projesidir, ama denizin altından gittiği için onu kimse görmez. Dağda faaliyet yaparız, görülmez. Baraj yaparız, gölet yaparız görülmez. Ama Kastamonu'da su kesildiği zaman millet bizi hatırlar. Allah'a şükür şimdiye kadar hiçbir ilde de su kesilmedi. Kesilse zaten bıyığım olmazdı. 'Bir yerde su kesilirse bıyıklarımı keseceğim' demiştim. Allah'a şükür bıyıklarımızı askerde bile kesmedik, yerinde. Ama artık şehirlerde de şehir ormanları ve mesire alanları kuruyoruz" dedi.

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