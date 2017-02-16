Bakan Eroğlu: Güçlü bir yönetim için 'evet' diyeceğiz

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Güçlü bir Türkiye ve güçlü bir yönetim için 16 Nisan'daki referandumda 'Evet' diyeceğiz" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti. Kent hakkında bilgi alan Eroğlu ardından Hatay Kültür Merkezi'ne geçip, bakanlık tarafından yapımına başlanan yaklaşık 187 milyon liralık yatırımların temelini attı. Burada ayrıca ORKÖY Projesi kapsamında gelir getirici türleri orman köylülerinin yararına sunacak projeyi imzalayan Eroğlu, 10 köylüye ise sertifikalarını verdi. Serinyol Orman Fidanlığından getirilen fidanları da dağıttı.

Bakan Eroğlu, "Türkiye artık çok büyüdü, kabuğunu kırdı, büyük hedeflerimiz var, Cumhurbaşkanımız 3 büyük hedef gösterdi, 2023, 2053 ve 2071. Bunları artık yeni bir sistemle Cumhurbaşkanlığı sistemiyle gerçekleştirmek mümkün. Bu bakımdan özellikle büyük güçlü ve küresel bir Türkiye için hep birlikte inşallah 'Evet' diyeceğiz. Güçlü Türkiye, büyük ekonomi, özellikle vatandaşlarımızın refah seviyesinin artması için büyük hedeflerin gerçekleşmesi için 'Evet' diyoruz. Şimdi bazıları 'Hayır' diyor, soruluyor 'Neden hayır diyorsun?', 'Rejim meselesi' deniliyor. Cumhuriyet yerinde, demokrasi yerinde, anayasamızın değişmez 4 maddesi yerinde, onun üzerine düşünmek bile caiz değil, dolayısıyla 'rejim meselesi' diye bir mesele yok, Türkiye'nin büyüyüp gelişmesi meselesi var" diye konuştu.

Türkiye'de geçmişte hükümetlerin en fazla 17 ay ayakta kalabildiğini, bu süre içinde büyük projeler yapmanın imkansız olduğunu anlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar kaç hükümet gelmiş ve bir hükümetin ortalama ömrü kaç yıl bir hesap edin. Hesap ettiğiniz zaman bir hükümetin ömrünün 17 ay olduğunu göreceksiniz, böyle istikrar olur mu? 17 ayda bir bakan bakanlığın hangi kapısından girip çıkacağını öğreninceye kadar süresi geçer. Büyük projeler yapılamaz, büyük projeler ancak istikrarlı yönetimle olur. Koalisyon dönemlerinde kalkınma gelişme baş aşağı olmuştur. Ülkemiz çok kritik bir yerde, dünyanın merkezi Türkiye'dir. Burası dünyanın en stratejik coğrafyasıdır. Burada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçer. Güçlü olmak da öyle çok başlılık değil, tek başlılıkla mümkündür. Hızlı karar alan, hızlı yatırım yapan bir yönetimle mümkündür, bunu da ancak Cumhurbaşkanlığı makamı sağlar. Şimdi bakmayın Binali Bey ile Cumhurbaşkanı arasında uyum var, geçmişe bakın tüm Cumhurbaşkanlarıyla Başbakanlar arasında sorun yaşandı. Muhalefet rejim meselesini söylüyordu, yalan olduğu ortaya çıktı. Meclisin yetkileri daralıyormuş, değil yürütmede meclis ne diyorsa o geçer değil mi? Mecliste özellikle grup başkan vekili elini kaldırır, diğerleri de bakar ona ve elini kaldırır ve madde kabul edilir. Şu anda o da yalan. Şimdi öyle olmayacak yargı, yürütme ve yasama daha da güçlü olacak. Dolayısıyla 16 Nisan'da hep birlikte 'Evet' diyeceğiz. Türkiye'nin geleceği, gelecek nesiller ve güçlü Türkiye için inşallah."

Bakan Veysel Eroğlu ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı ve Suriyeli çocukların eğitim gördüğü Dünya Şehit Çocukları Vakfı'nı ziyaret etti.



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