Bakan Eroğlu: Güçlü bir yönetim için 'evet' diyeceğiz (3)

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Hatay ziyaretinin ardından Osmaniye'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Korkut Ata Üniversitesi'nde düzenlenen toplu temel atma ve sertifika törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Bakan Eroğlu, "Devlet adamalığını her zaman gösteren Devlet Bahçeli'ye buradan teşekkür ediyorum. Bu anayasayla ilgili yıllardan beri 'anayasanın değişmesi gerekir' deniyor. Biz dedik ki, Meclis'te birinci partiyiz, ama önemli değil, bütün partilerden eşit sayıda, oranına bakmadan, temsilci katılsın dedik ve buna tamam dediler, katıldılar. 59 madde üzerinde mutabık kaldılar. Sonra devam etmekten vazgeçtiler. Devlet Bahçeli bir araya gelelim, belli sınırlı bir anayasa değişikliği yapalım dedi, Başbakanımızla oturdular, çalıştılar ve çok kısa bir sürede anayasa değişikliği hazırladılar. Bu ne için, milletin geleceği, istiklali, istikbali için" dedi.

'16 NİSAN DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Türkiye'de çok sık seçimlerin yapıldığı ve hükümetlerin değiştiğine değinen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye gibi istikrarsız bir ülke yoktu. Düşünebiliyor musunuz 1923'ten 2013'e kadar olan sürede çok hükümet kurulmuş. Şu anda 65'inci hükümet. Bu hükümet kaç yıl sonra kurulacaktı, biliyor musunuz? Bir hükümetin ömrü ortalama 16-17 aydı. 16-17 ayda hükümetin değişmesi, sürekli seçim yapılması, memlekette istikrar olduğunu gösterir mi, göstermez. Ben eğer işi bilen bir adam olsam bile, 17-18 ayda ne yapabilirim. Buna son vermek gerekir. Bakın Almanya 2'nci Dünya Harbi'nde yıkıldı. Ama istikrar olduğu için ne oldu, yıkılan bir Almanya'dan harpten çıkmış olmasına rağmen, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girebildi. Biz ise hala arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bize 17'nci sırada olmak yakışır mı, biz büyük bir milletiz. Dolayısıyla büyük Türkiye için, milletimizin istiklali ve istikbali için, büyük hedeflerin gerçekleşmesi için anayasa değişikliği şart. Bu bakımdan gerçekten 16 Nisan Milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacaktır."

'İTİRAZ ETTİKLERİ TEK ŞEY, TEK ADAM'

Anayasa değişikliğinin niteliği konusunu da değerlendiren Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu rejim değişikliği falan değil. Asla, Cumhuriyet devam etsin. Bu sadece hükümet sistemi değişikliği. Çok başlılıktan, tek başlı bir yönetim. Peki tek başlı yönetimde ne olacak? Bugüne kadar cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bugüne kadar hep bir sürtüşme olmuştur, kavga olmuştur. Netice itibariyle bu şekilde vesayet sistemi ile bir yere gidilmez. Neye itiraz ediyorlar, buyursunlar. İtiraz ettikleri şey tek adam. Kardeşim, şu anda cumhurbaşkanı hiçbir şekilde sorgulanamaz. Devlete ihanet suçu haricinde. Şimdi cumhurbaşkanına sorumluluk getiriyoruz. Hesap sorulacak. 18 yaşındakilere seçim hakkı verilmesine karşı geliyorlar. Allah aşkına itiraz eden varsa, bir maddeleri okusun teker teker. Kılıçdaroğlu da bir vakit ayır da sende bir maddeleri oku Allah aşkına. Maddeleri hiç kimse bilmiyor, sadece rejim değişikliği, tek adam, yok yasama organı etkinsiz hale getirilecekmiş. Büyük Türkiye için, istikrar için evet diyeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu 64 milyon lira yatırım bedelli 8 adet tesisin temelini attı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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