Bakan Eroğlu: CHP'li kardeşlerimizi 'evet' vermeleri için ikna edeceğiz (2)

'ERGENE'NİN SİYANÜRÜ YANLIŞ ÖLÇÜLÜYOR'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kırklareli'ndeki programının ardından Edirne'ye geldi. Valilik bahçesinde Edirne Valisi Günay Özdemir tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, makam ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında taşkınları önlemek için inşaat edilen tesislerin yanı sıra dere ıslahlarıyla ilgili 11 tesise 36 milyon lira yatırım yaptıklarını anlattı.

Gazetecilerin Ergene Nehri'ndeki 'siyanürü' sorması üzerine konuşan Eroğlu, nehrin temizlenmesi için yeni bir tarih vererek, "Siyanürle alakası yok, siyanür yanlış ölçemeden kaynaklanmış. Siyanür konsantrasyonu limitlerin çok aşağısında. Diğer sanayiden kaynaklanan problemlerde sanayi artık, Ergene'ye artık atık sularını vermeyecek, ileri arıtma tesisleri kuruluyor. Önümüzdeki 2018 yılı Eylül yada Ekim ayında tamamı bitecek, onlarda Marmara Denizi'nin dip akıntısına batmış tarla olarak verecek. Kimyasal oksijen ihtiyacı dediğimiz kirlilik parametresi, 800 miligram/litreden 200'e indi şuanda. Dörtte bire indi, Ergene'yi kuracağız kardeşim. Siyanürde ölçüm yanlışlığı var. Onu biz açıklamalarımızda var" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA REFERANDUMU

Yeni anayasa referandumuna ilişkin tahmini sorulan Bakan Eroğlu, milletin karar vereceğini belirterek, "Hepimiz 'evet' diyecek sen ne diyeceksin?" dedi. Daha sonra Valilik bahçesindeki toplu temel atma programında konuşan Eroğlu, vatandaşlara 'sandıkta bizi' unutmayın diyerek şunları söyledi:

"Kendi köyüm dahil sandığa gidince bizi unutuyor. Bakın sevgili kardeşler, 16 Nisan'da yeni anayasa için bir halk oylaması yapılacak. Bu rejim falan değişmiyor. Rejim yerli yerinde Cumhuriyete, demokrasiye, bayrağımıza, devletimize, milletimize biz sahip çıkıyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Rejim değişmiyor, sadece hükümet sistemi yani yönetim sistemi değişiyor. Oda çok başlılıktan, hızlı karar alan, istikrarlı bir yönetim geliyor. Sevgili kardeşler, Amerika 237 yılda 45 başkan gelmiş, Türkiye'de ise 93 yılda 65 hükümet kurulmuş. Ortalama bir ömrü kaç ay 16. Bizim dönemi düşersek en çok bakanlık yapan bir kişiyim. 2007'den bu yana bakanlık devam ediyor. Bizleri düşerseniz 9 ayda bir bakan, bakanlığının hangi kapısından girip, hangi kapısından çıkacağını öğrenemez. Büyük yatırımlar yapamaz. İstikrar için 16 Nisan'da evet diyoruz. Lütfen biz sizi hep hatırlıyoruz, 16 Nisan'da biz hatırlayın. Bu bir asla parti meselesi değildir. Mesele memleket meselesidir. Türkiye'nin istiklali ve istikbali için hep birlikte 'evet' diyoruz. Başkalarının yalanlarına, HDP'nin PKK'nın kayığına binenlere inanma 18 maddeyi oku, vicdanının sesini dinleyerek 'evet' de."

Bakan Eroğlu ve beraberindekiler daha sonra kura ile orman köylülere sertifikalarını dağıttı. Törenin ardından vatandaşlara ücretsiz olarak ağaç fidanları dağıtıldı.



FOTOĞRAFLI