Bakan Eroğlu: Bizi millet tanıyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti milletvekili adayı Gültekin Uysal'ın kendisine yönelik eleştirilerine ilişkin, "Herkes ne söylerse söylesin. Bizi millet tanıyor. Beni herkes tanıyor. Dolayısıyla bu gibi şeyler, bizim bir kulağımızdan giriyor ve diğer kulağımızdan çöp kutusuna atıyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakan Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi. Afyonkarahisar Belediyesi'nce inşa edilen Karayolları Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programına Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen de katıldı. Programa katılan şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Eroğlu, oyun parkında eğlenen şehit ve gazi çocuklarının da yanına giderek, onlarla sohbet etti.

'CAN VE MAL KAYBINI ÖNLEYECEK TEDBİRLER ALIYORUZ'

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin artan yağmurların bazı bölgelerde sel felaketine neden olduğunu belirterek, yağışların ne zamana kadar devam edeceğini sorması üzerine şunları söyledi:

"Bugün bilhassa Ege Bölgesi'nde Manisa, Kütahya ve Bursa'nın bir kısmında kuvvetli yağış var. Bilecik, Bursa, Kütahya ve Manisa'nın bir kısmında yağış var. İzmir'in bir kısmında da aynı şekilde yağış var. Buna dikkat edilmesi lazım. Aslında şunu vurgulamamda fayda var. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bakıyorsunuz, belli bir sürede, 3 ayda yağacak yağışın 24 saatte ani olarak düştüğünü görüyoruz. Tabi ne kadar tedbir alsanız dahi biz ancak can ve mal kaybını önleyecek tedbirler alıyoruz. Neticede belli bir yağışın üstünde kuvvetli bir yağış gelince maalesef taşkınlar olabilir. Bunlara karşı bizim ileri derecede bir sistemimiz var. O da şu; Meteoroloji Ölçüm İstasyonu kurduk. Şu an istasyon sayısı 1700'e yükseldi. Önceden çok daha az bir orandaydı. Bunları bütün Türkiye'deki yağış durumunu takriben 3 gün veya 1 hafta önce tahmin edebiliyoruz. Böylece vatandaşı ikaz ediyoruz. Hatta cep telefonlarında dahil hava durumunu görebilmemiz mümkün. Bu bakımdan vatandaşlarımız meteorolojinin yaptığı ikazları duymasını özellikle rica ediyorum."

"Bu hafta sadece bu bölgede kuvvetli yağış var" diyen Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Diğer bölgelerde normal. Bir de özellikle Kahramanmaraş ve Osmaniye civarlarında kuvvetli bölgesel yağış gözüküyor. Onun dışında özellikle cuma günü kuvvetli yağışlar azalıyor; ama Ege Bölgesi, Karadeniz ve Adana, Osmaniye taraflarında yağış var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Marmara'da gözükmüyor. Ege Bölgesi'ndeki yağışlar genelde Karadeniz'in sahilleri Akdeniz'in kıyı değil değişik sahillerinde devam ediyor. Bundan sonra özellikle önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yağışlar sadece Marmara Bölgesi'nde var. Diğer bölgelerde yağış kesiliyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Yağışlara ihtiyacımız vardı ve oldu; ama bazen kuvvetli yağışlar vatandaşları tedirgin ediyor. Sıkıntılar olabiliyor. Ama aşırı yağış nedeniyle sel olan yerlerde ekiplerimiz zamanında müdahale etti ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Bir ölüm hadisesinin olmaması bizim sevincimiz. Geçmiş olsun diyorum. Bugünü de atlatırsak önümüzdeki haftadan itibaren herhangi bir problem gözükmüyor."

'ÇÖP KUTUSUNA GİDİYOR'

DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar 1'inci sıra milletvekili adayı Gültekin Uysal'ın kendisine yönelik eleştirileri de sorulan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ben bu tür şeylere bakmıyorum. Herkes ne söylerse söylesin. Bizi millet tanıyor. Beni herkes tanıyor. Dolayısıyla bu gibi şeyler bizim bir kulağımızdan giriyor ve diğer kulağımızdan çöp kutusuna atıyoruz. Biz dürüst siyaset yapıyoruz. Kimsenin ismini bahsederek aleyhinde bulunmadık; ama prensipler söz konusu. Biz zihniyete karşıyız. İnsanlara karşı değiliz. Onların farklı düşünceleri ve ideolojileri olan partiler varsa biz Türkiye'yi büyütmek ve bütünleştirmek hedefine doğru özellikle yelken açmak için Türkiye için çalışıyoruz. Hem şevkle ve heyecanla çalışıyoruz. O kadar işimiz varsa bir de böyle şeylerle bizi meşgul etmeyin. İşimiz o kadar çok ki içeride ve dışardaki düşmanlarla uğraşmaktan, yatırım yapmaktan, vatandaşın talebini yerine getirmekten gerçekten çok gayret ediyoruz. Ne derse desin; onlar konuşur, AK Parti yapar."

FOTOĞRAFLI