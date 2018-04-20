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Bakan Eroğlu: Baskın seçim değil erken seçim (2)

'24 HAZİRAN'A GERİ SAYIM BAŞLADI' Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) Konferans Salonu'ndaki kongrede konuşan Bakan Eroğlu, Türkiye'nin...

Bakan Eroğlu: Baskın seçim değil erken seçim (2)

'24 HAZİRAN'A GERİ SAYIM BAŞLADI'
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) Konferans Salonu'ndaki kongrede konuşan Bakan Eroğlu, Türkiye'nin dünyada gönül coğrafyasının son kalesi olduğunu söyledi. Tüm düşmanların bu son kaleyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için gayret gösterdiğini ifade eden Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:
"Ben her zaman şunu söyledim; onların hesabı ve planları varsa Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Allah bizimle beraber. Allah, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber. Artık milletimizin bahtı açık. Cumhurbaşkanımız ilk defa büyük hedef ortaya koydu. Çünkü şunu biliyoruz; büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Dolayısıyla biz büyük bir milletiz. Şanlı bir tarihimiz var. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız üç büyük hedef koydu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 2023 yılında kutladığımız zaman inşallah Türkiye ekonomide 10'uncu sıraya yükselecek. Büyük hedefler bitmeyecek. Ben de Afyonkarahisar'dan ilk defa diyorum ki; hedef 2099. Büyük, güçlü, dünyada lider bir Türkiye, küresel bir güç. İnşallah bunlar da olacaktır."
'BİZİMLE KİMSE YARIŞAMAZ'
"Yapılan hizmetler konusunda hiç kimse bizimle yarışamaz" diyerek Ak Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Veysel Eroğlu, şöyle konuştu:
"Seçime çok az bir zaman kaldı. Ben dün takvime, '66, 65, 64, 63' diye yazdım. Çünkü zaman çok çabuk akıp geçiyor. Geri sayım başladı. Sizlerden bir ricam var; evlerinizdeki takvime, 24 Haziran'dan geriye doğru saymaya başlayın. İşte bugün galiba 65'inci gün. Dolayısıyla fazla bir zaman kalmadı. Zaman az ama yapılacak iş çok fazla. Seçimi kazanmanın iki yolu var; yapılan hizmetler ve vatandaş memnuniyeti. İnşallah Afyonkarahisar üzerine düşeni yerine getirecektir. Benim hedefim şahsen yüzde 65 yakışmaz, Afyonkarahisar'da en azından yüzde 80, hedefimiz bu."
Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut başkan Ferda Ertürk yeniden seçildi.

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