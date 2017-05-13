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Bakan Elvan: YPG, bizim için terör örgütüdür(3)

TÜRK DİL BAYRAMI'NDA, KARAMANOĞLU MEHMET BEY ANILDI Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,  Karaman'da  düzenlenen 740'ncı Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'ye Anma törenlerinin ardından yine Türk Dil Bayramı kutlama törenleri kapsamındaki Karamanoğlu...

Bakan Elvan: YPG, bizim için terör örgütüdür(3)

TÜRK DİL BAYRAMI'NDA, KARAMANOĞLU MEHMET BEY ANILDI
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,  Karaman'da  düzenlenen 740'ncı Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'ye Anma törenlerinin ardından yine Türk Dil Bayramı kutlama törenleri kapsamındaki Karamanoğlu Mehmet Bey'in mezarının bulunduğu Ermenek İlçesi'ne bağlı Balkusan Köyü'ne geçti. Buradaki Türk Dil Bayramı ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i anma törenine katılan Elvan ve yanındaki heyet, tören kapsamında Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türbesi'ne kadar yürüdü, türbeyi ziyaret edip dua okudu. 
Bakan Elvan, Türkçenin temellerinin Karaman'da atıldığını belirterek, şunları söyledi:
"'Bugün hala Yunus Emre'nin şiirleri sadece Türkiye'de değil, gönül ve yürek coğrafyamızda okunuyorsa, Osmanlı coğrafyasındaki tekkelerde hala Yunus'un ilahileri söyleniyorsa, Türk kültürü, Yunus Emre'nin adını taşıyan kurum tarafından dünyaya taşınıyorsa bu sizin Karaman’ın, Türkiye'nin ve milletimizin gücüdür. Bu Yahya Kemal'in 'Bu dil ağzımda annemin sütüdür' dediği Türkçenin gücüdür. Sizin konuştuğunuz dil, yeryüzünde Türkçe konuşan kalmasa bile yeniden bir millet inşa edebilecek imkanlara sahiptir ve o zenginliği de sahiptir.''
Karamanoğlu  Mehmet Bey’in önemine değinen Bakan Elvan, ''8 asır sonra Karamanoğlu Mehmet Bey'in hassasiyetini taşıyorsak, bugünü bayram bilmişsek, bu yoldan giden, Anadolu anneleri türküler yakmışsa, şairlerimiz şiirler söylemiş, edebiyatçılarımız büyük eserler kaleme almışsa, bugün Türkiye Türkçesi diye dağlar gibi yüce, denizler gibi engin bir dilimiz varsa bunlar için Karamaoğlu Mehmet Bey’e  minnet  ve şükran borcumuz var.  Bu coğrafya Türkiye'nin de Türkçenin de teminatıdır. Türkçenin, Türk dünyasının nabzı buradan atıyor'' diye konuştu.
Konuşmaların ardından Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 yılında Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden fermanı, temsili olarak canlandırılarak okundu. Ardından okunan ferman, Bakan Elvan'a hediye edildi.

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