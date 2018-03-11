Bakan Elvan: Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz, dayanışma içinde olmalıyız (2)

'MAŞAYI TUTANLAR, KUKLAYI OYNATANLAR BELLİ'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ''Zannetmeyin ki bu terör örgütleri sahipsiz. Onların da sahipleri var. Maşayı tutanlar, kuklayı oynatanlar belli; ama Türkiye olarak Allah’ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz'' dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, Niğde'deki programının ardından Aksaray'a geçerek, AK Parti tarafından Endüstri Meslek Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen 'Siyaset Akademisi' programına katıldı. Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, ''Ana muhalefet partisine bakın, milletin değerlerinden uzak. Milletin değerlerine sahip çıkan bir parti olsaydı son 13- 20 yılda hiç olmazsa 21 puanlık bir artış olurdu. Demek ki sıkıntı halka, halkın değerlerine sahip çıkmamak. İşte bizim en büyük değerimiz halkla bütünleşmemiz, halkın önceliklerini öncelikli kılmaktır'' diye konuştu.

'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, şunları söyledi:

''Afrin’de sadece PKK, PYD, DEAŞ değil; 7 düvele karşı mücadele ediyoruz. Orada yapılan tünelleri gördünüz, teröre verilen silahları gördünüz. Herhangi bir terörün sahip olamayacağı yapıyı gördünüz. Zannetmeyin ki bu terör örgütleri sahipsiz. Onların da sahipleri var. Maşayı tutanlar, kuklayı oynatanlar belli; ama Türkiye olarak biz Allah’ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Afrin’i terörden arındırıp, pırıl pırıl bir Afrin’e dönüştüreceğiz. Ondan sonra burada yaşanan Suriyeliler ve diğerleri ülkelerine döneceklerdir. Biz asla sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyiz. Kim olursa olsun, kim ne derse desin. Biz ne dersek o olur, o olacak.''



Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, ()



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