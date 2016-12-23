Bakan Elvan: Uluslararası güçler, terör örgütüyle işbirliği yapıyor

Mehmet Kayhan YILDIZ- Atilla ATMACA/EREĞLİ, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, ''Terörle mücadele topyekun bir mücadeledir. Terör örgütü ne olursa olsun. İster PKK olsun, ister DEAŞ olsun, isterse DHKP-C olsun, bu terör örgütlerine karşı topyekun mücadele edilir. Ama bakıyorsunuz bazı uluslararası güçler, bazı ülkeler, 2 terör örgütü varsa, gidiyor o terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Bir ülke gidip, o terör örgütüyle işbirliği yapmaz'' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un cenaze törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, ülkemizin güvenliği için mücadele ettiğini söyledi. Elvan, ''Bu karda, kışta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin o cefakar, vefakar, kahraman evlatlarımız, ülkemizin güvenliği için mücadele ediyor. Bir anlamda ülkemizin istikbali için mücadele veriyorlar. Allah onlardan razı olsun'' dedi.

Taziye sırasında Şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un annesi Gülhan Boz ile aralarında geçen diyalogu anlatan Bakan Elvan, şunları söyledi:

''Şehit kardeşimizin annesi biraz önce bana, 'Ben oğlumla gurur duyuyorum. Bir oğlum daha var, o oğlumu da eğer gerekirse El Bab'ı alacaksanız gönderip şehit vermeye hazırım' dedi. Oğlunun vatanını, bayrağını, annesinden, babasından daha çok sevdiğini söyledi. Anne oğlunun 'Ben ülkem için mücadele veriyorum. hakkınızı helal edin' şeklinde kendisine söylediğini belirtti. Bizim bu tür insanlarımız olduğu, böyle bir millete sahip olduğumuz müddetçe, Allah'ın izniyle hedeflerimiz neyse teker teker gerçekleştireceğiz. Böyle bir millet dünyada yok. Böyle bir anne, baba, evlat dünyada yok. Onun için şundan emin olun, geleceğimiz parlak olacak. Elbette sıkıntılar çekiyoruz, çekeceğiz.''

Bazı ülkelerin terör örgütlerine destek olduğunu belirten Bakan Elvan, terörle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Teröre destek vererek, terörle mücadele edilmez. Terörle mücadele topyekün bir mücadeledir. Terör örgütü ne olursa olsun. İster PKK olsun, ister DEAŞ olsun, isterse DHKP-C olsun, bu terör örgütlerine karşı topyekun mücadele edilir. Ama bakıyorsunuz bazı uluslararası güçler, bazı ülkeler, 2 terör örgütü varsa, gidiyor o terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Bir ülke gidip, o terör örgütüyle işbirliği yapmaz. Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Hata yaptıklarını bu ülkeler mutlaka anlayacaklardır. Bundan zarar da göreceklerdir. Onun için terörle mücadele konusunda topyekun bir mücadele şart.''

Terörle sadece Türkiye'nin mücadele ettiğini ifade eden Elvan, ''Terörle mücadele konusunda samimi olan ve yegane mücadele gösteren tek ülke Türkiye'dir. Bana başka bir ülke gösterebiliyor musunuz? Nerede Avrupa ? Nerede Birleşmiş Milletler? Suriye'de insanlar kıyılıyor, çoluk-çocuk öldürülüyor. Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede o gelişmiş ülkeler. Nerede o insan hakları örgütleri? Bas bas bağıran insan hakları örgütlerinin sesleri çıkmıyor. Hangisini Suriye'de görüyorsunuz? Birleşmiş Milletler’in hangi organını orada görüyorsunuz. Onun için biz her zaman mazlumun yanında ve arkasında olduk. Olmaya da devam edeceğiz'' dedi.

"GERÇEK OLUP OLMADIĞNI BİLMİYORUZ"

İnternette sosyal medyada yayılan DEAŞ'in iki Türk askerini yaktığı iddialarıyla ilgili soruya da Bakan Elvan, ''Benim detaylı bir bilgim yok. Gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. Biliyorsunuz özellikle sanal dünyada çok değişik manipülasyonlar yapılabiliyor. Bunu görmeden hem Silahlı Kuvvetlerimiz, hem Savunma Bakanımız, konuşmadan bu konuya bir beyanat vermek doğru olmaz'' dedi.



FOTOĞRAFLI

