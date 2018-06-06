Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (3)

BAKAN ELVAN: SAVUNMA SANAYİSİNE KADINLARIMIZ ÖNCÜLÜK EDECEK Mersin programının son kısmında, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi iftarına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Tarımsal Ürün İşleme...

Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (3)

BAKAN ELVAN: SAVUNMA SANAYİSİNE KADINLARIMIZ ÖNCÜLÜK EDECEK
Mersin programının son kısmında, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi iftarına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgeleri'nden sonra savunma sanayisine de kadınların öncülük edeceğini söyledi.
Bir otelde düzenlenen programa Elvan'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek ve davetliler katıldı.
İş kadınları için bir takım önerilerin olduğunu dile getiren Elvan, ''Mersin'de savunma sanayine yönelik organize sanayi bölgesi kurma önerileri var. 'Ben de sonuna kadar arkanızdayım' dedim. İnşallah bu adımı da birlikte atacağız. Tarımsal ürün işleme OSB'den sonra savunma sanayisine yine kadınlarımız öncülük edecek. İş kadınlarımızın öncülüğünde yeni bir OSB'yi gerçekleştireceğiz. Farklı siyasi görüşlerden olabiliriz. Farklı boydan, farklı soydan olabiliriz. Farklı tercihlerimiz olabilir ama 24 Haziran'da kararınız ne olursa olsun, her zaman başımızın üstünde olacaktır'' dedi.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşundan ve iş dünyasından proje teklifleri aldığını ifade eden Elvan, ''Öneriler alıyorum. Hepsine kapımız açık. Tarsus bölgemizde ciddi bir sanayi hamlesi başlattık. Kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki, '6 organize sanayi bölgesinde 7 bin kardeşimizi iş ve aş sahibi yapacağız'. Bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve önemli mesafeler kat ettik. Türkiye'de en fazla yatırım yapma talebi olan yerlerin başında geliyor Mersin. Şu anda 250 civarında yatırımcı, yatırım yeri tahsisi için bekliyor. 33 yatırımcıya yer tahsisini hemen yapıyorlar, yatırımlarını yapmaya başlayacaklar. 250 civarında bekleyen yatırımcımız var. Bunlara da Gıda İhtisas OSB'de, onun da kamulaştırma kararını çıkardık. 50 milyon liralık kamulaştırma için ödenek tahsis ettik'' diye konuştu.
Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

İbrahim MAŞE/MERSİN, ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325