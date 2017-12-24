Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım: Kamuya 110 bin yeni memur alınacak
Kamuya 110 bin yeni memur...
Fatih Terim galibiyet ile başladı, Galatasaray- Göstepe : 3-1
Fatih Terim trübünleri doldurdu galibiyetle...
Kılıçdaroğlu: Asgari ücret net 2 bin lira olmalı
Kılıçdaroğlu: 18 Adayı Yunanistan'dan alacağız
2 yeni KHK yayımland: Kamudan ihraç ve Taşeron işçilerin durumu
Taşeron işçileri ile ilgili KHK...

Bakan Elvan: Son 15 yılda Türkiye, kendi kararını kendisi veriyor (2)

BOZYAZI İLÇE KONGRESİNE KATILDI Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mut ilçesinin ardından partisinin Bozyazı İlçe Teşkilatı 6'ncı Olağan Kongresine katıldı. Tek listeyle girilen kongrede Kerim Ataş, ilçe başkanlığına seçildi. Bozyazı...

Bakan Elvan: Son 15 yılda Türkiye, kendi kararını kendisi veriyor (2)

BOZYAZI İLÇE KONGRESİNE KATILDI
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mut ilçesinin ardından partisinin Bozyazı İlçe Teşkilatı 6'ncı Olağan Kongresine katıldı. Tek listeyle girilen kongrede Kerim Ataş, ilçe başkanlığına seçildi. Bozyazı Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kongrede partililere seslenen Bakan Elvan, Kudüs konusunda Filistin'in arkasında olduklarını söyledi. ABD'nin tehditlerine rağman BM Genel Kurulu'nda 128 ülkenin Filistin'in arkasında durduğunu hatırlatan Bakan Elvan, "Bununla gurur duyduk. Çünkü bunun öncülüğünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır" dedi.

Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,