Bakan Elvan, oyunu kullandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Erdemli ilçesinde oyunu kullandı.

Bakan Lütfi Elvan'a partisinin İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti. Erdemli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen Elvan 1186 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla da sohbet eden Elvan, "Bu gün Türkiye için çok önemli bir gün. Türkiye'de 50 milyonun üzerinde vatandaşımız oy kullanacak. Vatandaşımız kararını verecek ve bu karar inşallah ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



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