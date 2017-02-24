Bakan Elvan: Nereye gitsek cazibe merkezleri programı konuşuluyor (2)

"ONLARIN YAKLAŞIMI HİÇBİR ZAMAN DEMOKRATİK OLMAMIŞTIR"

Kalkınma Bakanı Lüfti Elvan ziyaretlerin ardından Ak Parti il merkezine giderek, partililere konuştu. Anayasa değişikliği, cumhurbaşkanlığı sistemi ve seçilme yaşının 18’e düşürülmesi ile ilgili eleştirilere yanıt veren Bakan Elvan, şunları söyledi:

"18 yaşındaki gençlerimizin ataları, o yaşlarda çağ kapatıp, çağ açıyordu. O 18 yaşındaki gençler 15 Temmuz'da tankların, topların önünde sıra dağlar gibi duruyorlardı. Biz gençlerimize güveniyoruz. Seçme hakkına sahip olan gençlerimiz seçilme hakkını da elde edecek. Seçmesine gelince iyi, seçilmesine gelince kötü. Bu anlayışı kabul etmek mümkün değil. Yeni sistemle millet siyasetin merkezinde olacak, meclis güçlenecek. Milletin temsili daha güçlü bir hale gelecek."

Yeni sistemin 'tek adamlık' getireceği eleştirilerine de karşı çıkan Lütfü Elvan, "Bunlar 'tek adamlık'tan bahsediyorlar. Biz milletimize yetki veriyoruz. 'Milletimiz ne derse o olacak' diyoruz ama onlar başka bir şey söylüyorlar. Onların kafa yapısı, onların yaklaşımı hiçbir zaman demokratik olmamıştır. Sözde demokrat olmuşlardır, eylemde asla demokrat olmamışlardır. İşte bizimle ana muhalefet partisi arasındaki en temel fark budur" diye konuştu.