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Bakan Elvan: Milletin gözü boyanmaz, basireti bağlanamaz

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türk milletinin kandırılamayacağını belirterek, "Her göz boyanır ama milletin gözü asla boyanmaz. Her basiret bağlanır ama milletin basireti asla bağlanamaz" dedi. Mersin'de düzenlediği...

Bakan Elvan: Milletin gözü boyanmaz, basireti bağlanamaz

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türk milletinin kandırılamayacağını belirterek, "Her göz boyanır ama milletin gözü asla boyanmaz. Her basiret bağlanır ama milletin basireti asla bağlanamaz" dedi.
Mersin'de düzenlediği toplantıda seçim sürecindeki çalışmaları nedeniyle il ve ilçe teşkilatındaki üyelere teşekkür eden Bakan Elvan, seçimlerinde kişilerin yaptığı tercihlere saygı duyduklarını söyledi.
Farklı siyasi görüşteki insanların kazanılabileceğini ifade eden Elvan, "Bu inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.6 oy alsa da, bütün ülkemizin, 81 milyon milletimizin, Türkiyemizin cumhurbaşkanıdır. Güçlü Türkiye'yi inşa ederken, hiçbir şekilde küskünlüğe, kırgınlığa ve dargınlığa mahal vermeden aynı inançla, aynı hasretle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
Türk Milleti'nin kandırılamayacağının altını çizerek, yeni dönemde, hizmetlerin, yatırımların ve projelerin devam edeceğini dile getiren Elvan, şöyle devam etti:
"5 yıl süre içerisinde daha çok çalışarak, 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız. Her göz boyanır ama milletin gözü asla boyanmaz. Her basiret bağlanır ama milletin basireti asla bağlanamaz. Kollektif şuur hata yapmaz. Milletimizin basireti, şuuru, değerleri ve hassasiyeti bizim için yegane dayanak noktasıdır. Yaratılanı, yaratandan ötürü severek, milleti yaşatmayı devleti yaşatmanın bir esası bilerek yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Teşkilatın her kademesinde görev alan kardeşlerimize, yüreğini ortaya koyan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum."

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