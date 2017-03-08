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Bakan Elvan: Kılıçdaroğlu neye 'Hayır' dediğini bilmiyor (2)

BAKAN ELVAN, KONYA'NIN İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ Referandum kampanyası çalışmasına bugün Konya'nın Kulu İlçesi'nden başlayan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, daha sonra Cihanbeyli, Altınekin ve Sarayönü ilçelerini ziyaret etti....

Bakan Elvan: Kılıçdaroğlu neye 'Hayır' dediğini bilmiyor (2)

BAKAN ELVAN, KONYA'NIN İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ
Referandum kampanyası çalışmasına bugün Konya'nın Kulu İlçesi'nden başlayan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, daha sonra Cihanbeyli, Altınekin ve Sarayönü ilçelerini ziyaret etti. Burada esnafı ziyaret edip, onlarla sohbet eden Bakan Elvan, partilileriyle de bir araya gelip, Anayasa değişiklik paketini anlattı.
Elvan, Cihanbeyli İlçesi'ndeki ziyareti sırasında yolda gördüğü bir simitçinin tezgahındaki yaklaşık 15 simidi satın alıp, beraberindeki heyete dağıttı. Elvan, simitçiye de 100 lira verdi. Elvan, akşam saatlerinde ise Konya kent merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

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