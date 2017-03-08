Bakan Elvan'dan Almanya'ya tepki

BAKAN ELVAN'DAN, ALMANYA'DA TEPKİ



Referandum çalışmalarını gündüz Konya’nın ilçelerinde tamamlayan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, akşam da ‘Tanıtım Medya Günleri’ kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda tüm kadınların, 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Elvan, daha sonra Konya’ya yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Konya’daki Yüksek Hızlı Tren Gar İstasyonu’nun temelinin nisan ayında atılacağını vurgulayan Bakan Elvan, Konya Metrosu’nun da yatırım programına alındığını vurguladı.



Konuşmasına referandum çalışmalarına değinerek devam eden Bakan Elvan, 2013 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinde hem içeride, hem de dışarıda Türkiye üzerinde algı operasyonu yürütüldüğünü belirtti. Bir taraftan FETÖ yapılanmasının, diğer taraftan bölücü terör örgütünün bu algı operasyonlarında önemli rol oynadıklarını ifade eden Bakan Elvan, şunları söyledi:



"Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’ndeki birçok ülkenin maalesef demokrasinin beşiği dediğimiz, çok kültürlülüğün ön planda olduğunu söylediğimiz, Avrupa’da şu anda özellikle ırkçılık akımlarının son derece yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye aleyhine inanılmaz propagandaların yürütüldüğünü görüyoruz. Son aylarda özellikle Almanya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde bizim bakanlarımızın, milletvekillerimizin anayasa değişikliğine yönelik 'Evet' kampanyası yapmak istemelerine rağmen orada ülkelerin hükümetlerin bu kampanyayı engellemek istediklerini görüyoruz. Ama diğer taraftan FETÖ terör yapılanmasının, bölücü terör örgütünün ve diğer aşırı sol grupların veyahut bazı siyasi partilerin Almanya’da yapmak istedikleri 'Hayır' kampanyalarına da sonuna kadar kapı açtıklarını görüyoruz. Bu son derece düşünülmesi gereken bir durumdur. Aslında Avrupa Birliği’nin yapması gereken şey özellikle anti demokratik temel hak ve hürriyetlere aykırı olan bu ülkelerin yaklaşımlarını kınaması ve bu ülkeleri uyarmasıdır. Bu noktada Avrupa Birliği’ni göreve davet ediyoruz.''



AVRUPA’DAKİ ÜLKELER DE TÜRKİYE’DEKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞILAR



Avrupa'da 'Hayır' kampanyasının önünü açanların olduğunu belirten Bakan Elvan, ''İçerde ve dışarda yaşananları, Türkiye aleyhine yapılan kampanyaları sizler net bir şekilde görüyorsunuz. Avrupa’da 'Hayır' kampanyasının önünü açan ülkeler var. Türkiye’nin gelişmesini, kalkınmasını, arzu etmeyen ülkeler var. Ama 'Evet' kampanyası yapmak isteyenlerin de önünün kapatan yaklaşımları söz konusu. Avrupa’daki ülkeler de, Türkiye’deki Anayasa değişikliğine karşılar. Türkiye’de böyle bir Anayasa değişikliğine gidilmesini istemiyorlar, diye düşünüyorum. Bunun özeti de budur. Başka bir anlamı da yoktur.’’ dedi.



Yaptıkları düzenlemenin, halkın önünü açan, halkı, milleti siyasetin merkezine oturtan, halkı devletle bütünleştiren bir yapı olduğunu belirten Elvan, ''Milletimizin demokratik haklarının daha da geliştirilmesi, daha gazla siyasi alan açılmasını sağlayan bir düzenlemedir. Dolayısıyla demokrasimizi daha da güçlü kılacak, Türkiye’nin daha da hızlı güçlenmesine vesile olacak. Meclisimizi daha da güçlü kılacak, yürütmeyi daha hızlı hareket edebilen, hızlı ve dinamik karar alabilen yapıda olacak düzene kavuşacağız. Dolayısıyla güçlü bir yargı, güçlü bir yasama, güçlü bir yürütmeden oluşan bir yapı ortaya çıkacaktır"’ diye konuştu.