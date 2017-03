Bakan Elvan: Bu millet, 16 Nisan'da ne yapacağını bilen bir millettir

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türk milletinin hangi yolda yürüyeceğine kendisinin karar vereceğini belirterek, "Bu millet, 16 Nisan'da ne yapacağını bilen bir millettir" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, geldiği Mersin'de Semerkand Vakfı tarafından Edip Burhan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, 'Muhabbet Geceleri' adlı etkinliğe katıldı. Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz ile yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Elvan, Türk milletinin kararlı bir millet olduğunu belirterek, "Bu büyük millet, hangi yolda yürüyeceğine kendisi karar verir. Bize de o yolda birlikte yürümek düşer. Onun için diyoruz ki milli irade ne diyorsa, Türkiye'de o olur. Bugüne kadar nasıl milletimiz işgalcilere, darbecilere, ihanet şebekelerine, bölücü teröre, FETÖ'cü teröre prim vermediyse, nasıl 15 Temmuz'da ikinci bir istiklal mücadelesine şahlandıysa, bundan sonra da bu tür ihanetlere de prim vermeyecek, kıyamete kadar yoluna devam edecek, bayrağını indirmeyecek, ezanını susturtmayacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR'

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu 14-15 yıllık dönemde Türkiye çok önemli mesafeler kat etti. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması yönünde inanılmaz bir ivme kazandık. Ancak hem içeride, hem de dışarıda bizim gelişmemizden, büyümemizden ve güçlenmemizden rahatsız olanlar var. Onun için şu süreç bizim açımızdan, ülkemiz, devletimiz, milletimiz, vatanımız, bayrağımız açısından son derece önemli bir süreçtir. 16 Nisan'da Türkiye'nin yönünü tayin edecek bir referandum sürecini yaşayacağız. Benim ricam şudur; vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven her bir kardeşimizin evet diyerek Türkiye'nin önünü açması gerekir. O diktatör, tek adam dedikleri Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin has mı has evladı, kefenini giyip yola çıkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 yıldan beri gecesini gündüzüne katarak bu ülkenin istikbali için mücadele veriyor. Bu mücadele ne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ne de hükümetimizi asla yalnız bırakmayacaksınız."

Milleti yalanlarla inşa edilen bir propagandayla kandırmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Elvan, "Milletimizi yalan üzerine inşa edilen bir propaganda ile kandırmaya çalışıyorlar, ama onlar şunu bilmiyor. Bu millet, öyle bir millet ki; feraset sahibi bir millet. Bu millet kimin ne yaptığını çok iyi bilen bir millettir. Bu millet öyle süreçlerden geçmiştir ki, öyle sıkıntılar yaşamıştır ki, 16 Nisan'da ne yapacağını bilen bir millettir. Onun için siz değerli kardeşlerimizin 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşıp bu referandum değişikliğinin ne getireceğini vatandaşlara anlatmanız gerekiyor" diye konuştu.

Elvan'a konuşmasının ardından günün anısına Semerkand Vakfı Şube Başkanı Yusuf Üren tarafından plaket verildi.

FOTOĞRAFLI