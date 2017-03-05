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Bakan Elvan: Ben bile bürokratik problemlerle karşı karşıya kalabiliyorum (3)

BAKAN ELVAN: HADİ İŞİNİZE BAKIN KARDEŞİM Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, memleketi Karaman'daki programında Ak Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Elvan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'da...

Bakan Elvan: Ben bile bürokratik problemlerle karşı karşıya kalabiliyorum (3)

BAKAN ELVAN: HADİ İŞİNİZE BAKIN KARDEŞİM
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, memleketi Karaman'daki programında Ak Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Elvan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'da programlarının iptal olmasına değinerek Almanya'ya tepki gösterdi. Bakan Elvan, ''Almanya'ya, Hollanda'ya bakıyorsunuz, Avrupa ülkelerine, 'Hayır' için kampanya yapacaksan gel. Ama 'Evet' için kampanya yapacaksan biz size müsaade etmiyoruz diyorlar. Nerede kaldı insan hakları. Bunlar demokratlıktan bahsediyorlar, siz önce demokrasiyi kendi içinizde, kendi ülkenizde yaşatmayı çalışın. Bırakın Türkiye'ye hesap sormayı. Biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz, milletimizin emrindeyiz. Milletimiz ne derse o olacak, Türkiye ne derse o olacak. Almanya'nın ne dediği hiç ilgilendirmez. Hadi işinize bakın kardeşim" diye konuştu.
Bakan Elvan, ana muhalefet partisini de eleştirdi. Elvan, ''Ana muhalefet partisi, yalan üzerine inşa edilen bir propaganda yürütüyor. Utanmadan. Bu ilk değil. Hatırlarsınız Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçileceğinde, siz diktatör yaratıyorsunuz dediler, böyle bir şey olur mu? Siz tek adamlık dönemine geçiyorsunuz, dediler. Böyle bir şey olur mu? Başörtü yasağını kaldırıyoruz, bu ülkede irtica hortladı, bu ülkeyi böleceksiniz, dediler. Neler neler. Hepsi yalan üzerine propagandalardı, hiç birisi tutmadı'' dedi.

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