Bakan Elvan: Ben bile bürokratik problemlerle karşı karşıya kalabiliyorum(2)

BAKAN ELVAN: TÜRKİYE ÜZERİNDE OYUN OYNAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bir dizi ziyaret için memleketi Karaman'a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Valilik ziyaretinin ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Elvan, bazı uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomisinin kırılgan bir yapıya sahip olduğunu söylediklerini belirterek Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalıştıklarını belirtti. Elvan, şöyle konuştu:

"Ekonominin geneline baktığımızda ne diyorlar; 'Türkiye ekonomisi kırılgan bir yapıya sahip' diyorlar. Kim diyor bunu? Batıdan değişik kuruluşlar, uluslararası bazı derecelendirme kuruluşları, basın yayın. Neden kırılgandır diye sorduğumuzda, diyorlar ki 'Türkiye'nin borcu çok fazla'. Peki bakıyoruz son 5-6 yılda Türkiye'nin borcu fazla mıdır diye. Diyoruz ki Türkiye'nin AB tanımlı borcunun milli hasılaya oranı yüzde 27.5, sizin ülkenizde yüzde 80, yüzde 100, yüzde 110, yüzde 120. Türkiye'de yüzde 27,50 bizim borcumuz daha az diyoruz. Onun üzerine diyorlar ki 'Efendim sizin kısa vadeli borcunuz yüksek. Onun için kırılgan bir yapıya sahipsiniz'. Peki son 5 yıldan beri Türkiye kısa vadeli borcunda ciddi bir sıçrama söz konusu mu hayır. 3 aşağı 5 yukarı son beş yılda Türkiye'nin kısa vadeli borcu hemen hemen aynı çok fazla bir değişiklik söz konusu değil. Yani ileri sürdükleri Türkiye gerçekten kırılgan bir yapıya sahip diye ileri sürdükleri tezi kabul etmek mümkün değil."

Genç girişimcilerin ekonomiye katkısına değinen Bakan Elvan, "Bakmayın siz geçlerin milletvekili seçilmesine yönelik bazı tepkilere. Seçme hakkı veriliyorsa, seçilme hakkı da verilmeli. Biz gençlerimize niye güvenmeyelim. Fatih Sultan Mehmet kaç yaşındaydı İstanbul’u fethettiğinde" dedi.

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