Bakan Elvan: Avrupa artık teröristlere kucak açmamalı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye gibi Avrupa ülkelerinin terörizmle mücadele etmesi gerektiğini dile getirerek, "Avrupa artık teröristlere kucak açmamalıdır" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile birlikte Mersin'e geldi. İlk olarak Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret eden bakanlar, kentte süren yatırımlarla ilgili olarak bilgi aldı. Bakan Elvan, Mersin'in Türkiye turizmine katkı sağlaması için altyapısının güçlendirilmeye çalışıldığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile gerçekleşecek olan turizm bölgesi olduğunu, 8 turizm bölgesine ek olarak da 2 turizm bölgesinin de bakanlıkça onaylandığını söyledi.

Elvan, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde meydana gelen terör saldırısına değinerek, "Viranşehir İlçesinde hain bir saldırı gerçekleşti. Bunları lanetliyoruz. 11 yaşındaki bir evladımızı orada kaybettik, yaralılarımız var. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecektir. Bunların köklerini kurutacağız" diye konuştu.

AVRUPA KUCAK AÇMASIN

Elvan, terörle mücadelede ülkeler arası işbirliğinin çok önemli olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan özellikle AB ülkelerine söylemek istediğim hususlar var. Dün yaşadık, 11 yaşındaki bir evladımızı kaybettik. Avrupa artık teröristlere kucak açmamalıdır. Biz nasıl teröristlerle mücadele ediyorsak aynı mücadelenin de Avrupa'da da sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir taraftan Türkiye, FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadele veriyor ama diğer taraftan bakıyorsunuz Avrupa'da birçok ülke başta PKK olmak üzere bazı terör örgütlerine kucak açtıklarını, onlara geniş imkanlar sağladığını görüyoruz. Bunun yanında düzgün çalışan, işini görevini yapan kişilere yönelikte değişik baskıların yapıldığını görüyoruz. Bu gerçekten AB'nin çok kültürlülük, demokrasi anlayışına yakışmayan yaklaşımlardır. Bir an evvel bunu terk etmelerini ve PKK terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Viranşehir'deki terör saldırısı nedeni ile hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileyim Mersinle ilgili yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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