Bakan Elvan: Avrupa artık teröristlere kucak açmamalı (3)

BAKAN ELVAN, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in Silifke İlçesi'nde Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kurt ile Ayşe Şahin’in düğün törenine katıldı. Silifke Belediye Düğün Salonu'ndaki törende, çiftin nikah şahitliğini, Bakan Elvan, Ak Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Vali Özdemir Çakacak, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Ak Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin yaptı.

Çifte mutluluklar dileyip, evlilik cüzdanını Ayşe Şahin'e veren Bakan Elvan, "Elbette evlilikte zaman zaman sıkıntıya düşeceğimiz durumlar olacak. Bu türlü durumlarda birimiz diğerine, diğerimiz ötekine destek olacak. Ne kadar destek olursak mutluluğumuz artar. Sadece mutlu günlerde değil. Sıkıntılı günlerde birbirimize sahip çıkacağız. İnşallah vatana, millete, devletine, bayrağına sadık evlatlara sahip olursunuz” dedi.

Törenin ardından Kalkınma Bakanı Elvan, salondan ayrıldı.

Mehmet OKUR/SİLİFKE,(Mersin),()

FOTOĞRAFLI