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Bakan Elvan'a 'sazlı-sözlü' karşılama

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan'a, Mersin'in Silifke ilçesinde sazlı- sözlü karşılama yapıldı. Seçim çalışmalarını ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde sürdüren Elvan, esnafla buluştu. Hal esnafını ziyaret eden Bakan Elvan, esnafın...

Bakan Elvan'a 'sazlı-sözlü' karşılama
KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan'a, Mersin'in Silifke ilçesinde sazlı- sözlü karşılama yapıldı.
Seçim çalışmalarını ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde sürdüren Elvan, esnafla buluştu. Hal esnafını ziyaret eden Bakan Elvan, esnafın sorunlarını ve temennilerini dinledi. Ardından Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelen Elvan, burada Türkiye Muhtarlar Federasyonu Silifke Şube Başkanı Remzi Kır'ın kendisi için yazıp okuduğu türküyü dinledi. Bakanın yaptığı yatırımları kaleme alan Kır, darbuka ve sazı ile Elvan'a kısa bir konser verdi. Salondakiler ise alkışla türküye eşlik etti.
Ardından konuşma yapan Bakan Elvan, eski Başbakan Adnan Menderes'in Türkiye için yaptıklarını anlatarak, "Vatanına, milletine hizmet eden bir başbakanı asıyorlar ve kimse ses çıkaramıyor. İkincisi ise rahmetli Turgut Özal. Yatırım hamlesi başlattı. Onun ölümünde de bir sürü şaibeler anlatıldı. Ama bilemiyoruz. Şimdide Recep Tayyip Erdoğan üzerine özellikle dışarıdan karalama kampanyası başladı. Biz devletini, milletini, bayrağını, vatanını seven insanlarız. Bu değerlere sahip çıkacağız. Zaman bizim için çok önemli, vites büyüterek hızla büyümeye devam edeceğiz. Zaman ileriyle gitme dönemi, zaman gelişme kalkınma dönemidir" dedi.

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