Bakan Dönmez: Jeotermal kaynakların birçok kullanım alanı var (2)

AKDENİZ'DE SONDAJ AÇIKLAMASI: VARSA BULACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar'daki temasları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. STK temsilcilerinin sorunlarını dinleyerek taleplerini alan Bakan Dönmez'e Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve protokol üyeleri eşlik etti.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu belirterek, "Maalesef Türkiye enerjide bağımlı bir ülke. Dışa bağımlılığı azaltmak için de yerli ve yenilenebilir kaynakları azami ölçüde kullanmak zorundayız. Geçen yıl toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yarısı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Diğer yarısı maalesef hâlâ ithal kaynaklardan üretiliyor, doğal gaz ve ithal kömür başta olmak üzere" dedi.

'101,5 MİLYON TON KÖMÜR ÜRETTİK'

Yerli kömür üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor. Son keşiflerimizle birlikte Türkiye'de özellikle linyitte 18 milyon ton üzerinde keşfimiz oldu. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinde rekor kırarak yerli kömür üretimimizi 100 milyon tonun üzerine çıkarttık. 101,5 milyon ton kömür ürettik. Ama hâlâ 30 milyon ton civarında da kömür ithal ediyoruz. Yılda yaklaşık 3- 4 milyar dolar dövizi kömür için harcıyoruz. Yerli kömürümüz yerin altında dururken, ithal kaynaklı kömüre para ödemek doğrusu benim ve muhtemelen benim gibi düşünen siz değerli hazırunun vicdanını rahatsız ediyor. Uykularımızı kaçırıyor. Onun için de bir miktar kalitesi, kalorisi düşük de olsa yerli kömürü sonuna kadar kullanma konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

'VARSA BULACAĞIZ'

Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmasıyla ilgili de bilgiler veren Bakan Dönmez, kesin bir şey söylemenin uygun olmayacağını vurguladı. Dönmez, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Akdeniz'de sondaj çalışmamız var. İnşallah orada da kısa süre içerisinde netice alacağız. Tabii şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Bu çalışmalar bilinmezlerin, her ne kadar azaltmak istesek de riskleri fazla bir alan. Zaten kimse de ilk defasında bu işi bulmuyor. Bizim bir sloganımız var; 'Varsa bulacağız. Bulanlar arayanlardır' diyor. Dua edin, doğal gazın veya petrolün kuyularına Akdeniz'de kavuşalım. O zaman oyunun rengi değişecek. Biraz etrafımızda başlatılan oyunların, kurulan oyunların nedeni de Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik anlamda güçlenmiş olmasıdır. Enerji anlamında da inşallah kendi kendine yetebilen ülke olduğunda birçok sorunu çok rahat çözebileceğiz."

'ALIN TERİNE AKIL TERİMİZİ KATALIM'

Alın terinin akıl terine katılmasıyla bire 100 yerine, bire 1000 kazanılabileceğini kaydeden Bakan Fatih Dönmez, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Özetle petrol, doğal gaz sıradan bir emtia değil. Her ne kadar borsalarda alınıp satılan bir ürün gibi gözükse de son derece stratejik bir ürün. Yani petrolümüz, gazımız olabilir ama size sattırmazlar. Paranız olur aldırmazlar. Onun için oyunu akılcı oynamak gerekiyor. Biz ham maddeye, işlenmiş ürünlere biraz daha ağırlık vermek zorundayız. Bunun için de yeni maden sahalarının bir kısmını uç ürün üretme şartıyla ihale etmeye başladık. Çinkoda, bakırda buna benzer ürünlerimiz var, bunları çoğaltacağız. Yani oraya fabrika kurarsan, istihdam sağlarsan, teknolojiyi getirirsen bu ruhsatı alıp sana veriyoruz. Özellikle madencilikte ham maddeyi bile satıyorsanız, yarı mamulü, 8- 10 kat daha fazla gelir elde etme imkanımız var. Uç ürüne döndüğümüzde bu rakam 100'ün üzerine çıkabiliyor. Biz onu şöyle takip ediyoruz. Sadece alın teriyle fazla kazanma imkanımız yok. Alın terine akıl terimizi de katarsak o zaman bire 100 ve Allah'ın izniyle bire 1000 kazanmış olacağız."

Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.



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