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Bakan Dönmez: Eynez ocağında çalışan işçilerin tazminatlarını ödeyeceğiz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eynez Yeraltı Kömür Ocağı'nda hizmet alımı sözleşmesiyle çalışan 2 bini aşkın madenci kardeşimiz işlerini kaybetmişti, çıkış yapılmıştı. Ama biriken, bugüne kadar alamadıkları...

POLİTİKA 06.11.2019, 13:32
Bakan Dönmez: Eynez ocağında çalışan işçilerin tazminatlarını ödeyeceğiz
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eynez Yeraltı Kömür Ocağı'nda hizmet alımı sözleşmesiyle çalışan 2 bini aşkın madenci kardeşimiz işlerini kaybetmişti, çıkış yapılmıştı. Ama biriken, bugüne kadar alamadıkları kıdem ve ihbar tazminatları söz konusuydu. Bu işçilerin ödemelerini, inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 12'nci EIF Uluslararası Enerji Kongresi Ve Fuarı'na katıldı. Programa Bakan Dönmez'in yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda milletvekili katıldı. Programda konuşan Bakan Dönmez, enerji sektörünün farklı temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunmanın çok değerli olduğunu söyledi.
Enerjinin tek boyutlu ya da tek katmanlı düşünülebilecek bir sektör olmadığını belirten Dönmez, "Arz güvenliği, yerlileştirme, öngörülebilir bir piyasa işleyişi ve tüm bunların ötesinde enerji bağımsızlığı sağlanmadan gerçek bir başarıdan asla söz edemeyiz. Türkiye bu anlamda enerjide son yıllarda büyük bir başarı hikâyesi yazdı. Büyük bir değişim ve dönüşümden geçti. 20 yıl önce enerji piyasası kamu hakimiyetine dayanan monopol bir yapıdayken, bugün hayata geçirdiğimiz serbest piyasa modeli pek çok ülke tarafından rol model olarak alınıyor. Üretimden dağıtıma kadar enerjinin her alanında yoğun bir altyapı çalışmasıyla enerjide arz güvenliği sorununa nokta koyduk" dedi.
'DOĞAL GAZ DEPOLARIMIZIN NEREDEYSE TAMAMI DOLU'
Bu yılın ilk 10 ayında elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 64'e çıktığını vurgulayan Dönmez, "Burada güneş enerjisine ayrı bir parantez açmak istiyorum çünkü 2008 yılına kadar güneşte kurulu gücümüz yoktu. Bugün 5 bin 600 megawatt kurulu gücümüzle Avrupa'da 6'ncı, dünyada 12'nci sıradayız" dedi. Bakanlık olarak kış hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Bakan Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu. Doğal gazın ilk defa kullanılmaya başlandığı 1987'de yıllık tüketimimiz 500 milyon metreküp iken bugün yıllık 50 milyar metreküplük bir tüketime ulaştık" diye konuştu.
'EYNEZ'DEKİ TAZMİNATLAR ÖDENECEK'
Bakan Dönmez daha sonra Soma'daki Eynez Yeraltı Kömür Ocağı'nda çalışırken işten tazminatları verilmeden çıkarılan ve 5 yıldır bu durumda olan maden işçilerinin durumuna değindi. Geçen ay Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan ve Manisa Valiliği'nin kararıyla yürüyüşleri yasaklanan işçilere müjde veren Dönmez, şöyle dedi:
"Soma'da 2014'te elim bir kaza yaşandı ve 301 işçimizi maalesef kaybettik. Rahmetle anıyorum. Sonrasında o işletmeden bazı çıkışlar oldu, işletme faaliyet yapamaz hale gelmişti. Bu kapsamda Eynez Yeraltı Kömür Ocağı'nda hizmet alımı sözleşmesiyle çalışan 2 bini aşkın madenci kardeşimiz işlerini kaybetmişti, çıkış yapılmıştı. Ama biriken, bugüne kadar alamadıkları kıdem ve ihbar tazminatları söz konusuydu. Bakanlığımız, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) işçilerin temsilcileriyle, sendikalarla bir araya gelerek çözüm arayışı içine girdiler. Çözüm bulundu. Bu işçilerin dilekçeyle TKİ'ye başvurmaları halinde, inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde birkaç ay içinde bu ödemelerini yapacağız."
DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ FAALİYETLERİ
Bakan Dönmez programın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın fuardaki standına uğradı. Fatih sondaj gemisinin fotoğrafının önünde Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulunan Dönmez, şunları söyledi:
"Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkiinde birkaç hafta önce sondajına başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike'deki sondajını bitirdi. Şimdi ikmaller için Mersin Taşucu'na geldi. Orada birkaç haftalık bir çalışması ikmal ve bakım çalışmaları olduktan sonra tekrar KKTC'den almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın iki ve üç boyutlu sismik araştırmaları da bir yandan devam ediyor. Dediğimiz bir şey var; varsa bulacağız, bulduğumuz zaman da milletimizle paylaşacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor."
Fatih'in nerede sondaja başlayacağı sorusunu da cevaplayan Bakan Dönmez, "Onu daha sonra açıklayacağız, KKTC'den aldığımız bir saha olacak" dedi.

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