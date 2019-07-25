Bakan Dönmez: Doğal gazda arz güvenliği sıkıntımız yok

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yılsonu itibarıyla Türkiye'nin 81 iline doğal gaz ulaştırdıklarını belirterek, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı o denli güçlü ki artık doğal gazda arz güvenliği sıkıntımız yoktur diyebiliriz. Doğal gaz depolama kapasitemizin 10 milyar metreküpe çıkarılması için hem özel hem de kamu ayağında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '2019 Doğal gaz Genişleme Yatırım Gerçekleşmesi ve 2020-2022 Yılları Doğal gaz Genişleme Yatırım Planlaması Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Dönmez, doğal gaz arz güvenliğini teminat altına almak için güçlü bir doğal gaz altyapısı kurulması gerektiğini belirterek, "Bu yıl doğal gazda tüm zamanların pik tüketim rekorunu herhangi bir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşılamamız bu yönde attığımız adımların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Doğal gaz depolama kapasitemizin 10 milyar metreküpe çıkarılması için hem özel hem de kamu ayağında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan gazı sisteme kısa sürede tedarik edebilen FSRU ve LNG projelerimizle de arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandırdık. Türkiye’nin doğal gaz altyapısı o denli güçlü ki artık doğal gaz da arz güvenliği sıkıntımız yoktur diyebiliriz" dedi.Doğal gazın yaygınlaştırılmasında 2018'in tarihi bir yıl olduğunu belirten Bakan Dönmez, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz yılsonu itibariyle Türkiye’nin 81 şehrinin tamamına doğal gazı ulaştırdık. Şimdi hedefimiz ilçe merkezlerimiz başta olmak üzere diğer yerleşim yerlerine de doğal gazın ulaşmasını sağlamak. 2019 yılında belirlediğimiz hedeflere ulaşması için ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirme toplantıları yaparak gelinen son durum hakkında sürekli bilgi alıyoruz. Bu hafta yaptığımız son toplantıda 2019 yılı için belirlediğimiz genişleme ve ilerleme projelerinin planladığımız şekilde sürmesi için taraflara gerekli talimatları verdik. Türkiye’nin dört bir yanına doğal gazı ulaştırmak, bu rahatlıktan vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlamak bizim teknik olduğu kadar sosyal bir görevimiz de. Gittiğimiz bütün şehirlerde vatandaşlarımızdan bu yönde yoğun talepler alıyoruz. Bu nedenle 2020-2023 arası doğal gaz arzı sağlanacak yerleşim yerlerinin de bir an önce doğal gaz arzına hazır hale getirilmesi için ilgili kurumlara çalışmalarını daha da hızlandırmalarını söyledik. İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir şekilde teknik ve ekonomik şartları yatırım kapsamına uygun olan ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz."